Honda rappelle 1,4 million de véhicules pour régler trois problèmes différents

Honda rappelle plus de 1,4 million de véhicules dans le cadre de campagnes différentes visant à réparer autant de problèmes distincts. On parle d’un arbre de transmission qui peut se briser, d’interrupteurs de fenêtres qui peuvent surchauffer, ainsi que d’un problème logiciel.

Logiciel défaillant

Dans ce cas, on parle de 737 000 Accord (2018-2020) et Insight (2019 et 2020), dont 33 150 unités au Canada. Selon ce qu’on peut lire sur le site de Transports Canada, ces modèles sont rappelés en raison « d’un problème de logiciel dans le module de commande de carrosserie (BCM) qui pourrait entraîner l’arrêt de différents systèmes et avertissements. Cela peut comprendre : le système de dégivrage/désembuage des vitres, les essuie-glaces, les clignotants et les feux, l’écran d’affichage de la caméra de recul et les vitres à commande électrique. »

Si un des systèmes cesse de fonctionner, cela pourrait augmenter les risques d’incendie. Honda va communiquer avec les propriétaires et une mise à jour logicielle sera effectuée.

Arbres de transmission

Dans le cas des arbres de transmission, on parle de deux rappels concernant 430 000 modèles, soit la Honda Civic hybride (2012), la Honda Fit (2007-2014), l’Acura ILX (2013-2015) et la Honda Accord (2013-2015). Il est mentionné que dans le cas des États-Unis, les modèles se trouvent dans 22 États où du sel est utilisé sur les routes en hiver. Les arbres de transmission peuvent se briser à cause de la corrosion.

Les concessionnaires inspecteront les arbres de transmission de gauche et de droite et les remplaceront si nécessaire. Les pièces ne sont pas encore disponibles. Les propriétaires recevront une première notification en février et seront informés plus tard de la date à laquelle ils devront se rendre chez un concessionnaire.

Pour l’instant, nous n’avons pas l’information concernant le Canada. Nous mettrons à jour cette nouvelle à propos de ce problème précis lorsque ladite information nous sera communiquée.

Vitres électriques

Enfin, environ 268 000 CR-V des années 2002 à 2006 sont visés par un rappel pour les interrupteurs de vitres électriques. L’eau peut s’infiltrer dans une vitre ouverte du côté conducteur et provoquer un court-circuit, ce qui a le potentiel de déclencher un incendie. C’est le deuxième rappel pour le même problème. Les véhicules ont été rappelés à partir d’octobre 2012, mais les réparations n’ont pas fonctionné. Honda affirme qu’il y a eu 16 incendies reliés à ce problème, mais aucun blessé.

Dans ce cas également, nous avons communiqué avec Honda Canada afin d’en savoir plus sur la situation au Canada. Nous vous reviendrons avec l’information aussitôt que nous la recevrons.