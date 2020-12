Le Mazda CX-30 2021 | Meilleur choix sécuritaire + de l’IIHS

Jusqu’à aujourd’hui, le Mazda CX-30 devait se sentir comme un mouton noir dans la gamme du constructeur japonais. En effet, tous les autres modèles Mazda avaient reçu la mention « meilleur choix sécurité + » de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), ce qui représente la plus haute distinction que cette organisation décerne après avoir soumis les véhicules à une série de tests rigoureux.

L’IIHS vient d’attribuer le même titre au Mazda CX-30 2021 (plus précisément, à ceux construits après septembre 2020). Le modèle a obtenu la note Superior pour la prévention des collisions frontales entre véhicules, ainsi qu’entre véhicules et piétons, et est équipé de série de phares standard ayant reçu la mention Acceptable. De plus, il a reçu la note Good dans les six évaluations de résistance aux chocs de l’IIHS, notamment lors des tests de résistance aux impacts avant à faible chevauchement du côté conducteur et du côté passager, avant à chevauchement modéré, latéraux, de résistance du toit, et des appuie-têtes.

Il y a un facteur important que les consommateurs doivent garder à l’esprit concernant ces désignations ; tous les modèles Mazda, à l’exception du CX-9, obtiennent la désignation Top Safety Pick+ uniquement lorsqu’ils sont équipés du système optionnel de prévention des collisions frontales, ce qui signifie que les modèles de base ne sont pas considérés comme aussi sécuritaires que ceux profitant du dispositif livrable. Le CX-9 le reçoit de série.

Dans le cas du CX-30, cette mention est reçue lors de la deuxième année de commercialisation du modèle seulement, ce qui est assez impressionnant, surtout si l’on considère que relativement peu de produits de la vaste catégorie des petits VUS, telle que définie par l’IIHS, ont mérité la meilleure note de l’institut. À ce jour, les autres modèles Top Safety Pick+ de la catégorie (à l’exclusion des autres Mazda) sont les Subaru Forester et Volvo XC40.

Le CX-30 surpasse ainsi des véhicules comme les Hyundai Venue, Kona et Tucson, le Toyota RAV4, le Kia Sportage, le Ford Escape, le Honda CR-V, et d’autres encore.

L'IIHS est, on vous le rappelle, un organisme américain indépendant et non gouvernemental de contrôle de la sécurité, financé par le secteur des assurances.

