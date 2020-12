Volkswagen ID. Buggy | On oublie ça !

Le concept ID. Buggy a été présenté en 2019 au Salon automobile de Genève et on l’a vu par la suite en Amérique du Nord. Dès le départ, ce projet fou semblait impossible, mais l’approche était tout de même rafraîchissante et intéressante.

Puis, il y a quelques mois, on apprenait que Volkswagen songeait sérieusement à la production de ce produit de niche et qu’un partenaire était intéressé au projet. Il y avait de l’espoir.

Il n’y en a plus. Cette semaine, le chef de la direction de Volkswagen, Ralf Brandstätter, a confirmé que la production de l’ID. Buggy n’aurait pas lieu. « Non, nous ne produirons pas ce véhicule. Nous avions un partenaire, mais en fin de compte, ça n’a pas fonctionné », a-t-il déclaré au site Autocar.

Le concept ID. Buggy, qui s’inspirait du Meyer Manx des années 60 (qui était basé sur la Beetle), mettait de l’avant une configuration à deux moteurs électriques (un pour chaque essieu) produisant un total de 201 chevaux et un couple de 258 livres-pieds. Une batterie au lithium-ion de 62 kWh autorisait une autonomie d’environ 250 kilomètres.

Pour ce qui est du partenaire auquel la compagnie fait référence, il s’agissait de la société allemande e.Go Mobile. Le hic, c’est que cette dernière a fait faillite, mettant du coup fin aux plans de collaboration. Lorsque le projet est mort, Volkswagen a alors retravaillé l’idée de ce véhicule pour en faire un modèle tout-terrain plus « accessible ». Baptisé Ruggdzz, on croyait pouvoir le présenter en 2023. Aujourd’hui, les dirigeants ont repoussé cette idée.

« Nous l’avons tabletté », a déclaré Ralf Brandstätter à Autocar. « Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas construit, mais je ne pense pas que vous le verrez bientôt. Nous avons des projets plus importants en cours ».

Cela signifie que pour obtenir un véhicule électrique Volkswagen original, il faudra attendre la version de production de l’ID. Buzz, l’interprétation moderne et électrique du microbus des années 60. Cette dernière est attendue en 2022.

