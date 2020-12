Le Chevrolet Trax est-il en danger ?

Lorsque Chevrolet a annoncé l’arrivée du Trailblazer, plusieurs ont cru que ce dernier venait remplacer le Trax au sein de la gamme. Pourtant, ce n’est pas ce qui s’est produit. En fait, malgré l’arrivée du Trailblazer, le Trax fait toujours bien au chapitre des ventes.

En effet, ce dernier voit ses ventes croître chaque année chez nos voisins du sud. En 2019, ces dernières se sont chiffrées à 116 816 unités. Au Canada, là où le Trax a fait ses débuts plus tôt (2013) qu’aux États-Unis (2015), il a connu sa meilleure campagne en 2016 avec un peu plus de 9000 modèles vendus. Néanmoins, en 2019, près de 5300 unités étaient réclamées.

Ce qu’on voit jusqu’ici avec le Trailblazer, c’est la coexistence de deux produits qui se complètent, le Trax s’adressant à ceux disposant d’un budget plus modeste, le Trailblazer jouant un peu plus la carte du luxe. Il est encore tôt pour voir de quelle façon la présence des deux va perdurer, car ce dernier en est encore à ses premiers pas.

Toutefois, selon le site GM Authority, General Motors (GM) va bientôt commencer à réduire la production du Trax. Des sources au courant de la planification de produits chez GM affirment que celle-ci sera réduite de 30 % en 2021 par rapport à 2020. Sans surprise, la production de Trailblazer sera augmentée.

C’est normal, considérant que celui-ci est plus récent et qu’il rapporte plus à l’entreprise. Aussi, la demande pour la variante RS est plus du double de ce que GM avait initialement anticipé, ce qui laisse présager un avenir prometteur alors que le modèle continue de faire sa place et de se faire connaître.

Quant au Trax, il sera intéressant de voir ce que la baisse de production va avoir comme effet sur la disponibilité du modèle en concession. Si ce dernier est présent en quantité suffisante dans les cours de franchisés, la réduction de son tirage pourrait le rendre moins accessible rapidement. Or, cette réalité pourrait avoir un effet néfaste sur ses ventes.

Concrètement, GM Authority se demande si la compagnie ne souhaite pas simplement le faire disparaître tranquillement, une théorie qui est pleine de sens. Tout demeure au stade de la rumeur présentement, mais la chose sera à surveiller en 2021.

