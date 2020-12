Subaru va introduire un VUS électrique en Europe

La semaine dernière, Toyota annonçait qu’elle était pour proposer un VUS entièrement électrique pour le marché européen. Cette semaine, c’est Subaru qui fait de même et considérant les liens qui unissent les deux entreprises, c’est sans surprise qu’on apprend que ce dernier sera basé sur une plateforme Toyota.

D’ailleurs, la collaboration entre Toyota et Subaru à propos d’un tel véhicule est sur les rails depuis juin 2019. Les deux firmes avaient à ce moment annoncé qu’elles étaient pour développer conjointement un véhicule électrique de la taille d’un RAV4 ou d’un Forester.

Le produit que proposera Subaru devrait donc partager plusieurs éléments avec celui de Toyota, mais pour l’instant, aucune confirmation n’a été partagée à ce chapitre. Ce que l’on sait, c’est que le modèle va profiter de l’architecture modulaire e-TNGA de Toyota, une approche pensée pour les véhicules électriques. Cette structure est aussi modulable, ce qui veut dire qu’elle pourra recevoir différents types de produits et de configurations mécaniques comme la traction, la propulsion ou le rouage intégral.

Avec Subaru, on doit s’attendre à cette dernière option, toutefois. Et si celle-ci est la même que celle qui a été aperçue avec un véhicule Lexus camouflé en Angleterre, il s’agira d’une approche à deux moteurs (un à chaque extrémité) qui sera capable de faire varier la répartition du couple entre les moteurs et les roues avant et arrière. Le rendement est impressionnant, car la puissance combinée disponible pour ce Lexus est de 402 chevaux et de 442 livres-pieds de couple.

Ce véhicule serait la première incursion de Subaru dans l’univers du 100 % électrique.

La petite firme japonaise aura plus de nouvelles à annoncer en cours d’année 2021 concernant ce véhicule alors que Toyota nous en apprendra plus sur le sien au cours des prochains mois. Nous en saurons donc plus bientôt et ce qui nous intéresse bien sûr, c’est de savoir si ce produit a un avenir en Amérique du Nord.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.