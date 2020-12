Premier essai du Ford Mustang Mach-E 2021 | La belle usurpation

Le débat règne depuis le jour 1 où Ford a dévoilé son projet de super véhicule électrique. Pourquoi avoir appelé ce dernier un Mustang ? Le nom utilisé pour cette voiture sport mythique au moteur V8 ne peut pas avoir de lien de parenté avec une voiture écolo. Et pourquoi pas ?

Voici un modèle qui ressemble plus à un concept qu’à un véhicule de production. Une ligne racée pour un VUS, l’absence de poignées de porte et un style avant et arrière qui fait un lien évident avec la Mustang. Il est beau, le Mustang Mach-E, mais si ça vous gratte la gorge d’utiliser le mot Mustang pour en désigner l’appellation, vous n’avez qu’à dire le Mach-E. C’est ce que Ford voulait faire, mais pour assurer la pérennité du nom Mustang, Ford l’a inclus pour une nouvelle famille de véhicules.

Je suis convaincu que c’est la bonne décision. Sa ligne sportive allie à la fois les caractéristiques d’espace et de confort d’un VUS avec des traits typiques à la Mustang. Les feux verticaux et les arches de roues prononcées à l’arrière sont inspirés de cette dernière. Il ne faut pas oublier le cheval en plein milieu de la partie avant qui offre un vague lien de parenté avec une calandre bien connue. Plus généralement, Ford a réussi à donner une silhouette plus tendue et un style sportif à un utilitaire, ce qui n’est pas une mince affaire.

Fort contenu technologique

Qui dit électrique, dit aussi technologique, et Ford y met le paquet. Vous profitez de la suite Ford Co-Pilot 360 qui comprend un avertisseur de collision frontale avec freinage automatique, un moniteur d’angle mort et une aide au maintien de la trajectoire. Le Mach-E peut également être équipé en option d’un nouveau système de conduite automatisée mains libres appelé Active Drive Assist (qui est une sorte de conduite semi-autonome sur les routes homologuées à cet effet).

Un nouveau système de détection des bordures de route est également livrable. Celui-ci fonctionne comme un système d’assistance au maintien de la trajectoire, mais plutôt que de maintenir la voiture centrée dans les voies marquées, le système utilise le bord de la chaussée comme référence. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser sur les routes rurales qui ne sont pas bien marquées.

Une nouveauté pour Ford est l’assistance aux intersections qui fonctionne un peu comme l’atténuation des collisions frontales, mais qui est activée par les véhicules qui circulent en sens inverse ou qui traversent une intersection. Vous retrouvez aussi toute la panoplie des aides habituelles à la conduite.

Un écran de 15,5 pouces

Le centre d’attraction du véhicule est cet écran de 15,5 pouces qui occupe tout l’espace central à bord. Le Mach-E est le premier Ford à recevoir le système SYNC 4. Ce dernier offre une courbe d’apprentissage et… apprend à vous connaître. Il vous suggérera des rendez-vous à ne pas manquer si vous avez par exemple un horaire d’entraînement fixe au gym. L’écran contrôle les fonctions principales de la voiture et est complété par un second écran devant le conducteur qui affiche la vitesse et l’autonomie disponible.

Le système est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les traditionalistes comme moi sont heureux de trouver une molette rotative incrustée à même l’écran de 15,5 pouces pour contrôler le son, ainsi que des leviers de commande montés sur la colonne, de même que des boutons pour le régulateur de vitesse, la stéréo et le téléphone. Pas de touches ésotériques ou fonctionnant avec le frôlement des doigts.

De l’espace à souhait

Le reste de l’habitacle est un heureux mélange d’avant-gardisme et de gros bon sens. La console flottante offre un style moderne et beaucoup de rangement. Le Mach E est un véritable cinq places et vous profitez en plus de deux coffres. Le hayon à l’arrière fait place à 821 litres d’espace et vous avez à l’avant 135 litres supplémentaires si cela ne suffit pas. Sinon, vous pouvez rabattre les sièges de 2e rangée et vous obtenez alors plus de 1670 litres, ce qui devrait suffire pour la plupart des besoins de la famille.

Notre modèle à l’essai profitait d’un toit panoramique en verre fixe avec protection contre les rayons UV, ce qui permet à l’habitacle de rester plus frais en été et plus chaud en hiver.

Enfin, monter à bord et démarrer le véhicule se fait facilement et sans effort grâce à la technologie « Phone as a Key », qui fait son entrée dans la gamme avec le Ford Mustang Mach-E. Grâce à la téléphonie Bluetooth, le véhicule détecte le téléphone du propriétaire, lui déverrouille son Mach-E et lui permet de prendre la route sans qu’il ait à sortir son téléphone portable de sa poche ou utiliser un porte-clés. Un code de sauvegarde peut également être saisi sur l’écran tactile central pour démarrer et conduire le véhicule si la batterie du téléphone est déchargée.

Les sièges en similicuir (l’habitacle est 100 % végétal) offrent le juste compromis de confort et de fermeté et la suspension est certes assez sportive pour une bonne tenue de route, mais aussi confortable sur de plus longs trajets.

Sur la route

Il est intéressant de constater que Ford prend une approche différente face à la voiture électrique. La majorité des constructeurs se contentent d’une solution pour transporter les gens du point A au point B. Ford veut enthousiasmer les passionnés et les acheteurs avertis en offrant plus de performances et de capacités, ainsi que ses dernières caractéristiques technologiques, le tout dans un ensemble émotionnel.

Ford pousse même l’audace en présentant une version GT du Mach-E comme pour la Mustang régulière. Cette dernière qui arrivera à l’été 2021 va offrir 459 chevaux et 612 livres-pieds de couple avec une promesse de performance qui va amener le véhicule de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Notre modèle à l’essai était une unité de préproduction à quatre roues motrices. Son empattement assez long et le bon calibrage de sa suspension lui assurent une conduite à la fois souple et énergique.

Le Mustang Mach-E sera disponible à la fois en version régulière avec batterie lithium-ion de 75,7 kWh (68 kWh utilisables) et en version longue portée avec batterie de 98,8 kWh (88 kWh utilisables). Les versions Select et Premium offrent la batterie de base avec une puissance de 266 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Les versions First Edition et California Route 1 offrent la batterie à longue portée de 290 chevaux et 317 lb-pi de couple pour les modèles 2 roues motrices et 428 pour les modèles 4 roues motrices. Cette batterie longue portée est aussi disponible en option dans la version Premium. Finalement la version GT, disponible uniquement en traction intégrale, offre 459 chevaux et 612 lb-pi de couple.

Et l’autonomie ?

Les versions Select et Premium, avec une batterie régulière, offrent une autonomie de 370 km (roues motrices arrière) et 340 km (quatre roues motrices). Avec les batteries de 98,8 kWh, vous serez en mesure de parcourir 483 km avec le modèle à propulsion et 435 avec celui doté du rouage intégral. Ford annonce plus de 375 km pour la déclinaison GT.

Les batteries sont situées sur le plancher entre les deux essieux du véhicule et refroidies par liquide pour optimiser leurs performances dans des conditions climatiques extrêmes et pour améliorer les temps de recharge.

Les prix

Le Ford Mustang Mach-E Select sera le modèle d’entrée de gamme, disponible à un prix de base de 50 495 $ (configuration à deux roues motrices). Après les taxes, le transport et la préparation, vous pourrez déduire 8000 $ de rabais provincial au Québec. Toutefois, pas de rabais fédéral qui s’applique seulement aux véhicules électriques de moins de 45 000 $.

Le modèle Premium est annoncé à 58 745 $ et sera lui aussi admissible au rabais du Québec de 8000 $. Pour toutes les autres variantes, pas de rabais, car celui-ci au Québec s’applique aux propositions de moins de 60 000 $. La version Premium avec batterie à grande portée s’affiche à 62 245 $. La mouture California Route 1 se vend à 63 745 $ et la livrée GT que l’on attend pour l’été 2021 sera listée à 83 000 $.

Conclusion

Pour un premier essai dans le monde du 100 % électrique, Ford a fait ses devoirs et présente un véhicule qui est physiquement attirant, agréable à conduire et offrant une autonomie capable d’en faire un produit que l’on peut utiliser tous les jours. Tout cela en gardant le prix compétitif. Au-delà du nom que certains détestent, le véhicule, lui, est digne de mention.

Nous croyons que la version Premium offre le meilleur rapport qualité/prix.

On aime

Aménagement de l’habitacle

Technologie de pointe

Toit vitré panoramique

On aime moins

Pas de capacité de remorquage

Décision discutable de donner le nom de Mustang à un véhicule électrique

Très peu d’espace dans le coffre avant

La concurrence principale

Audi e-tron

Jaguar I-Pace

Tesla Model Y