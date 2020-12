Vous pouvez acheter cette Mercedes-Benz 1969 ayant appartenu à Elvis Presley

Elvis Presley, le King, était un amateur de belles voitures et au fil des années, il a possédé quelques pièces dignes de mention (BMW 507, De Tomasso Pantera, notamment). C’est le cas de cette Mercedes-Benz 600 (il en a eu deux) qui se retrouve actuellement sur le site Bring a Trailer.

Au moment d’écrire ces lignes, il vous reste quatre jours pour vous manifester et la meilleure mise est présentement à 218 500 $.

Cette Mercedes-Benz 600 de 1969 a été commandée neuve à un concessionnaire d’Hollywood à un prix affiché de 15 500 $. Elvis en a pris livraison le 15 décembre 1970. Elle a été conservée à sa résidence de Graceland, à Memphis, au Tennessee, pendant plusieurs années, avant d’être offerte par Elvis à son ami Jimmy Velvet.

Après la mort du King, Jimmy Velvet a exposé la Mercedes à son musée Elvis Presley, mais la voiture a été vendue par la suite. Elle a appartenu au grand patron de la chaîne Dollar General qui a dépensé 36 000 $ pour une remise à niveau des freins, de la suspension et de l’échappement dans les années 1990, selon ce qui est rapporté. La voiture a ensuite été achetée par son propriétaire actuel en 2002. Son odomètre n’affiche que 60 500 miles d’usure, soit juste un peu plus de 100 000 kilomètres.

Quant à cette 600, il faut la voir comme l’ancêtre de la Classe S actuelle. Cette voiture offrait le nec plus ultra à son époque en matière de luxe. Elle est animée par un moteur V8 de 6,3 litres qui était bon pour 300 chevaux et 434 livres-pieds de couple. La puissance est relayée aux roues arrière via le travail d’une transmission automatique à quatre rapports.

La 600 était assez sophistiquée pour son époque, avec une suspension hydraulique, ainsi qu’un verrouillage central hydraulique. Elle était également dotée de commandes de climatisation séparées pour l’avant et l’arrière, ce qui était approprié pour un véhicule souvent conduit par un chauffeur. Les garnitures de cet exemplaire sont quelque peu usées, mais le vendeur a choisi de ne pas tout restaurer dans le but de préserver l’histoire et l’originalité du modèle là où c’était possible de le faire.

L’autre 600 d’Elvis a été vendue aux enchères pour 187 390 $ en 2010, donc l’offre actuelle la surpasse largement. Et ce n’est pas terminé !

Des intéressés ?