C’est la fin pour l’Alfa Romeo 4C en Amérique du Nord

La nouvelle qui suit n’est pas une surprise, mais on peut maintenant la confirmer ; l’Alfa Romeo 4C a terminé son aventure en Amérique du Nord alors que sa commercialisation prend fin avec l’année qui se termine.

Déjà, l’an dernier, la firme avait mis fin au périple du coupé chez nous ; il ne restait que la version Spyder au catalogue en 2020. C’est maintenant la fin des haricots pour elle aussi.

Le modèle quitte cependant en laissant une trace, soit une édition spéciale nommée 33 Stradale Tributo, une variante destinée à honorer l’Alfa Romeo 33 Stradale de 1967, un des grands classiques de l’histoire de l’automobile italienne. Cette dernière était une version de production de la fameuse Tipo 33, un bolide de course qui en fait toujours rêver plusieurs aujourd’hui.

Cette édition spéciale profite d’une teinte rouge qui rend hommage à l’histoire. Elle hérite aussi de jantes grises et or, d’un intérieur bicolore mariant le noir et le marron, ainsi que de logos uniques au tableau de bord, sur les seuils de portières et à la console centrale. Ceux qui mettront la main sur cette future pièce de collection recevront également un livre numéroté retraçant l’histoire du modèle.

Bonne chance pour mettre la main sur un exemplaire, toutefois, car la production sera limitée à 33 unités. En revanche, c’est à peine si l’entreprise a écoulé 100 exemplaires de la 4C Spyder l’an dernier, donc si vous en souhaitez une, vos chances sont bonnes.

Parmi les autres touches uniques, la voiture sera équipée du système d’échappement Akropovic (un fabricant slovène de systèmes d’échappement, surtout utilisé sur des motos) et d’une suspension adaptée à la course pour vos virées sur circuit fermé.

Pour ce qui est du prix, il est de 92 690 $ en dollars canadiens.