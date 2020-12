De petits rafraîchissements pour la Mazda MX-5 2021

La Mazda MX-5, l’enfant chérie de la famille Mazda, va profiter de petites retouches pour l’année 2021. Regardons brièvement ensemble ce que son créateur lui a réservé, ainsi que la liste de prix pour la prochaine année.

Dans un premier temps, notons que le branchement sans fil à l’application Apple CarPlay sera possible. La compagnie progresse bien en ce sens, elle qui n’offrait pas la compatibilité avec cette application, de même qu’Android Auto, il y a quelques années seulement.

Aussi, de nouvelles options de couleur sont proposées, comme le bleu cristal profond sur les versions GS-P et GT. Le cuir Nappa blanc est aussi une nouvelle possibilité avec les variantes GT.

Notons aussi que l’édition du 100e anniversaire est offerte en quantité limitée. Rendant hommage aux débuts de Mazda en 1920, ce modèle singulier est uniquement livrable avec une peinture extérieure blanc perle flocon de neige et des sièges en cuir Nappa rouge grenat. Elle porte aussi le logo unique du 100e anniversaire à l’intérieur et autour du véhicule. Ce modèle à capote souple profite en plus d’un toit en tissu couleur cerise.

Sous le capot, le 4-cylindres de 2 litres SkyActiv-G est toujours de la partie, lui qui propose 181 chevaux et 151 livres-pieds de couple. La boîte manuelle est livrée de série, mais l’automatique est accessible sans frais supplémentaires. Toutes deux comptent six rapports.

L’offre s’amorce à 33 200 $ et Mazda Canada annonce aujourd’hui que le modèle se pointera en concession à partir de février 2021.

Prix :

MX—5 GS : 33 200 $

MX-5 GS-P : 37 200 $

MX-5 GS-P RF : 40 200 $

MX-5 GT : 40 300 $

MX-5 GT RF : 43 300 $

MX—5 100e : 41 800 $

MX -5 100e RF : 44 800 $

