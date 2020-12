Bollinger montre des versions de production de ses B1 et B2

L’an dernier, à pareille date, nous venions de vous présenter deux véhicules montrés au Salon de l’auto de Los Angeles par la firme naissante Bollinger, soit le VUS B1 et la camionnette B2.

On avait alors eu des informations sur les prix (salés) et la mécanique, et on a appris pendant la dernière année que la compagnie était pour offrir une version châssis-cabine, mais du reste, elle a été discrète pendant la pandémie. Elle refait surface ces jours-ci avec un peu plus d’informations, soit des versions plus près de la production de ses deux produits initiaux.

À première vue, outre la couleur (ils étaient noirs au Salon de LA), il est difficile de voir ce qui a changé. Les deux modèles sont toujours caractérisés par un design très carré et inspiré du Land Rover Defender original.

On remarque toutefois de nombreuses différences mineures en analysant les images d’un peu plus près, comme une ceinture de caisse plus haute, ce qui augmente du coup le volume de la boîte sur la camionnette. Aussi, grâce à des améliorations de la technologie de gestion thermique de la firme, les ouvertures autour des phares ne sont plus nécessaires. De plus, le panneau qui s’ouvre à l’avant a été élargi alors que ses extrémités rejoignent les espaces réservés aux phares. Ces derniers ont aussi été remplacés par des unités plus traditionnelles.

Bref, des subtilités, mais des détails qui nous montrent qu’on n’a pas chômé au cours de la dernière année.

De plus, on remarque un léger déplacement des piliers B vers l’avant, ce qui a permis d’agrandir les portières arrière pour faciliter l’accès. L’exercice a amputé un peu la taille de celles situées à l’avant et forcé l’entreprise à éliminer les vitres coulissantes que l’on retrouvait à ces endroits. La présentation est désormais plus traditionnelle et homogène, mais elle laisse un peu d’originalité au passage.

Aucun autre changement n’a été annoncé pour l’instant et à l’intérieur, ça semble être le statu quo pour le moment. Rappelons qu’un groupe motopropulseur identique composé de deux moteurs électriques va servir les modèles. Ce dernier va fournir une puissance de 614 chevaux et un couple de 688 livres-pieds. Bollinger faisait état d’un temps sous les 5 secondes pour le 0-100 km/h, ce qui est impressionnant pour un véhicule qui présente l’aérodynamisme d’un congélateur. La capacité de remorquage avait quant à elle été annoncée à 7500 livres.

Les deux modèles profitent d’une batterie lithium-ion de 120 kWh qui devrait offrir une autonomie d’environ 325-350 km, à moins que des améliorations soient apportées d’ici les débuts officiels des produits.

La production doit être lancée en 2021 et les prix, lorsqu’ils seront confirmés, vont toujours se situer dans les six chiffres.

