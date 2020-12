Nissan Studio Canada : une nouvelle façon de magasiner

La pandémie de coronavirus a forcé un peu tout le monde à penser autrement, y compris les constructeurs. Chez Nissan, un projet qui avait été suggéré il y a quelque 18-24 mois a vu son échéance être accélérée alors que l’année 2020 nous a tous forcés à une nouvelle réalité, soit celle du confinement à domicile.

C’est ainsi qu’est né plus rapidement que prévu le Nissan Studio, une initiative canadienne de l’entreprise japonaise. Et qu’est-ce que le Nissan Studio ? C’est assez simple, en fait, alors que c’est une façon supplémentaire que vous offre la compagnie de faire votre magasinage de véhicule.

Mais il y a plus, aussi.

Parce que les déplacements sont difficiles, voire carrément interdits à certains moments, Nissan vous offre une expérience interactive avec un spécialiste pour faire la découverte d’un produit donné. Pour le lancement du programme, un studio a été ouvert dans la région de Toronto et il est possible d’y découvrir le nouveau Rogue 2021, ainsi que la Sentra renouvelée l’an dernier.

Une fois le programme bien en place, l’endroit où le studio se tiendra sera plus vaste (on occupe présentement un espace dans un centre commercial) et plusieurs véhicules seront sur place, prêts à être découverts virtuellement.

En gros, si un modèle vous intéresse, vous contactez Nissan via leur site web et vous prenez un rendez-vous virtuel avec un agent qui va vous contacter. Dès lors, vous allez vous retrouver, avec lui, dans le studio Nissan pour faire la découverte du modèle que vous convoitez. L’agent sera là pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous montrer ce que vous avez envie de voir du véhicule. Par exemple, vous souhaitez voir à quoi ressemble l’angle d’ouverture de la portière pour l’accès aux places arrière, et bien l’agent s’exécutera, une caméra à la main, pour vous faire vivre l’expérience comme si vous y étiez.

Aimeriez-vous savoir de quelle façon se fait le branchement à l’application CarPlay sur le système multimédia ? Aucun problème ; vos désirs sont des ordres. Et le service ne s’adresse pas seulement à ceux intéressés par un modèle. Les propriétaires actuels d’un véhicule Nissan peuvent prendre rendez-vous pour apprendre de quelle façon avoir accès à certaines informations du tableau de bord, par exemple. Vous prenez rendez-vous et la chose est examinée à distance, pour vous et avec vous.

L’approche génère de l’intérêt, nous dit-on chez Nissan, mais il faudra voir ce qu’il en sera après la pandémie, lorsque les gens pourront se déplacer librement. Certes, on y fera des ajustements alors qu’on est encore en phase d’exploration des possibilités qui s’offrent à tous avec ce genre de technologie.

Chose certaine, la pandémie va changer certaines habitudes et l’évolution naturelle des choses a aussi pour effet de nous faire vivre différemment. Le Nissan Studio se pointe à un moment clef et pourrait bien être là pour longtemps.

