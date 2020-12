Les États de la Californie et de Washington bannissent les Chevrolet Camaro SS et ZL1

Si nous étions le 1er avril, on croirait à une fausse nouvelle, à un fameux poisson d’avril. Cependant, puisque l’information qui suit se pointe en plein mois de décembre, on n’a pas trop le choix d’y croire. Cette dernière concerne la décision des États américains de la Californie et de Washington de bannir les Chevrolet Camaro SS et ZL1 de leur territoire en raison des dommages que ces dernières peuvent causer à la faune aquatique.

Et quel est le rapport avec la faune aquatique ? Concrètement, le cuivre est toxique pour de nombreux organismes. Bien que les poissons ne mangent pas directement les plaquettes de frein des véhicules, la poussière générée lors du freinage (celle que vous voyez souvent sur vos jantes) se retrouve parfois dans les rivières et contamine l’eau, ce qui nuit aux êtres vivants qui s’y trouvent.

Le département californien de contrôle des substances toxiques (DTSC) a intensifié ses efforts pour réglementer les plaquettes de frein en 2010 lorsque le gouverneur de l’époque, Arnold Schwarzenegger, a signé un projet de loi intitulé « California Motor Vehicle Brake Friction Material Law ». Cette législation interdisait aux constructeurs et aux fournisseurs de vendre des plaquettes de frein « contenant plus que des traces de cuivre, de certains métaux lourds et d’amiante ». Les plaquettes contenant des métaux lourds et de l’amiante ont été interdites en 2014 et l’interdiction des plaquettes de frein contenant plus de 5 % de cuivre entrera en vigueur en janvier 2021.

Vous le devinez, les versions SS et ZL1 de la Camaro en contiennent plus et sont ainsi concernées par l’interdiction. Les autres versions du modèle restent disponibles. Les concessionnaires doivent cesser de prendre des commandes, mais ils peuvent toujours écouler les modèles qu’ils ont toujours en stock.

Chevrolet prévoit réintroduire les variantes SS et ZL1 de la Camaro pour l’année modèle 2022. Elle travaillera avec ses fournisseurs pour concevoir des plaquettes de frein haute performance conformes à la réglementation.

« Nous recommencerons à autoriser les clients de la Californie et de l’État de Washington à commander les modèles Camaro SS, ZL1 en 2022 lorsque nous introduirons un nouveau système de freinage conforme aux exigences en matière de cuivre », a déclaré Kevin Kelly, porte-parole de General Motors, via une déclaration envoyée au site Internet GM Authority.

Les plaquettes ne sont pas la seule source de polluants qui nuisent aux organismes marins. Selon les scientifiques, un produit chimique appelé 6PPD, utilisé dans de nombreux pneus et transporté dans les rivières par la pluie, est responsable de la mort des saumons argentés le long de la côte du Pacifique. En 2019, des chercheurs ont mesuré les microparticules et les microplastiques dans les eaux de pluie de 12 petits affluents de la région de San Francisco et ils ont remarqué que près de la moitié d’entre elles étaient noires avec une texture caoutchouteuse. « Une source potentielle de ces particules est l’usure des pneus des véhicules », a conclu l’étude.

Contrairement à ce qu’avèrent les groupes environnementalistes, les principaux acteurs de l’industrie du pneu maintiennent que ces particules ne présentent aucun risque significatif pour l’homme et l’environnement. Néanmoins, les législateurs envisagent de soumettre les fabricants de pneus à une réglementation plus stricte.