Hyundai Canada offre l’essai routier à domicile

Hyundai Canada propose désormais aux consommateurs de faire des essais routiers… à domicile (ou au travail) afin de limiter au maximum les contacts pendant la pandémie.

En utilisant l’outil d’essai à domicile de Hyundai, les gens peuvent réserver une date et une heure pour faire l’essai, à leur domicile, du modèle qu’ils souhaitent. Pour ce faire, ils n’ont qu’à se rendre sur le site web de Hyundai Canada et leur concessionnaire organisera la livraison et la récupération du véhicule choisi. Les consommateurs peuvent aussi, bien sûr, prendre rendez-vous pour un essai chez leur dépositaire en utilisant l’outil en ligne.

Le nouveau processus s’appuie sur le programme « Safe and Sound » de Hyundai Canada pour les concessionnaires. Ce dernier a fourni des directives nationales strictes qui devaient être adoptées par les concessionnaires pendant la pandémie. Ces dernières comprenaient l’installation de cloisons en plexiglas, le contrôle de la circulation de la clientèle et du personnel en concession, de même que la désinfection des véhicules avant et après chaque entretien et essai routier. Aussi, on invitait fortement les clients à se rendre chez les concessionnaires uniquement sur rendez-vous pour limiter les rassemblements.

« Avec l’augmentation du nombre de clients qui font leurs achats en ligne, l’essai routier était la prochaine étape du processus d’achat qui pouvait être réservé en ligne et effectué sans quitter le domicile », a déclaré Lawrence Hamilton, directeur du marketing de Hyundai Canada, via un communiqué. « Nous voulons offrir des options multiples et sûres à chaque client qui souhaite faire l’expérience des produits Hyundai et acheter un nouveau véhicule ».

Hyundai Canada a déclaré que 199 de ses 221 concessionnaires du pays ont accepté de participer au programme.

Ce dernier a été lancé quelques jours à peine après qu’une étude de CarGurus ait révélé que 50 % des personnes interrogées se disaient ouvertes à l’achat en ligne, contre 26 % lors d’une enquête menée avant la pandémie.

L’enquête a également révélé que 37 % des personnes sondées aimeraient faire un essai routier à domicile et que 30 % étaient intéressées par des visites virtuelles ou vidéo d’un véhicule.

Nissan, d’ailleurs, a commencé à proposer cette option cette semaine avec son site web Nissan Studio. Nous en aurons plus à vous apprendre à ce propos, car nous participons aujourd’hui même à une séance d’information sur cette nouvelle approche.