Top 10 des véhicules à traction intégrale au Canada en 2021 | 10 catégories, 10 véhicules à considérer

Auto123 présente 10 modèles à traction intégrale, dans 10 différentes catégories, qui représentent à notre avis les meilleurs choix cet hiver.

Si vous êtes sur le point de changer de véhicule et que votre critère numéro un est la traction intégrale, vous avez l’embarras du choix. Tellement qu’il n’est pas nécessairement facile de choisir un véhicule. Question de vous donner un petit coup de pouce, voici 10 modèles à traction intégrale qui sont intéressants pour une foule de facteurs.

Et puisqu’on ne sait trop quelle catégorie de véhicules vous souhaitez acquérir, nous en avons sélectionné un parmi 10 créneaux populaires.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

1 — VUS sous-compacts : Kia Seltos

Le Seltos de Kia a fait ses débuts en février 2020. En fait, il s’agit du dernier véhicule que nous sommes allés essayer à l’étranger lors d’un lancement avant la pandémie. Le modèle était alors présenté comme un produit 2021, donc il n’a pas changé depuis.

Et ce qui ne changera pas avec lui, c’est son format de compromis qui se veut vraiment intéressant. Certains VUS sous-compacts sont limités côté espace, mais ce n’est pas le cas ici. Le Seltos offre tout ce qu’il faut, sans pour autant être trop massif.

À voir aussi : Essai du Kia Seltos 2021 : À quel moment un VUS sous-compact n’est-il plus sous-compact ?

2 — VUS compacts : Nissan Rogue

Le segment des VUS compacts demeure le plus prisé de l’industrie et c’est probablement là qu’on retrouve la plus forte concurrence. Le Toyota RAV4 n’ayant plus besoin de présentation, il y a lieu de s’intéresser au nouveau Nissan Rogue cette année, car l’amélioration qui a été apportée au modèle avec cette nouvelle cuvée est franchement notable.

En fait, il joue maintenant à armes égales avec ses principaux rivaux. Un produit à découvrir.

À voir aussi : Premier essai du Nissan Rogue 2021 : agressivement conservateur

3 — VUS intermédiaires : Kia Sorento

La concurrence est aussi très forte dans le segment des VUS intermédiaire et les candidats de choix ne manquent pas. Le Mazda CX-9 et le Toyota Highlander demeurent de bons choix et il sera intéressant de voir le Ford Bronco lorsqu’il va se pointer.

Ce qui risque cependant de retenir l’attention, c’est l’arrivée de la nouvelle génération du Kia Sorento. La recette du plus gros Telluride lui a été appliquée et disons que ça promet.

Nous allons d’ailleurs en prendre le volant durant la période des fêtes et nous allons vous revenir au début de janvier avec un premier compte rendu. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas : des variantes hybrides et hybrides rechargeables vont aussi suivre plus tard en cours d’année.

À voir aussi : Kia Canada présente son Sorento 2021

À voir aussi : Kia Canada annonce les prix du Sorento 2021

4 — VUS sous-compacts de luxe : Mercedes-Benz GLB

La popularité des VUS sous-compacts n’est pas seulement l’affaire de produits appartenant à des constructeurs de masse, mais aussi aux firmes qui jouent la carte du luxe d’abord. Il y a 10 ou 15 ans, les rares joueurs qu’on retrouvait sur le marché s’affichaient avec un prix salé, mais ne livraient pas vraiment la marchandise en matière de grande qualité. La Classe B de Mercedes-Benz en était un bel exemple à l’époque.

Avec le nouveau GLB, introduit l’an dernier, on peut dire que ce temps est révolu. Si la richesse à bord n’est pas celle d’une Classe S, on est néanmoins en présence d’un véritable produit de luxe ici. Attention au catalogue d’options, toutefois, car la facture peut grimper rapidement.

5 — VUS compacts de luxe : Land Rover Defender

L’achat d’un produit Land Rover est difficile à recommander, car en matière de fiabilité, on est toujours inquiet. Cependant, en location, comme c’est souvent la pratique dans ce segment, le nouveau Defender est un modèle à considérer sérieusement. Si vous aimez la différence, la séduction va opérer avec ce produit qui est foncièrement distinct.

De plus, vous avez présentement le choix entre les versions 90 et 110 qui proposent des empattements et des configurations propres. Et côté traction intégrale, on est en limousine ici.

À voir aussi : Francfort 2019 : Land Rover dévoile son Defender 2020, enfin !

À voir aussi : Un mini Defender en préparation chez Land Rover ?

6 — Berlines compactes : Mazda3 et Subaru Impreza

La catégorie des compactes est toujours populaire auprès des acheteurs. Jadis, il n’y avait qu’une possibilité dans ce segment en ce qui a trait à la traction intégrale et on la retrouvait du côté de Subaru.

L’Impreza demeure toujours un choix en raison de la qualité de sa traction intégrale, mais depuis l’an dernier, les acheteurs peuvent opter pour une Mazda3, une voiture qui n’a plus besoin de présentation et qui offre un agrément de conduite supérieur à celui proposé par Subaru. Votre choix.

À voir aussi : Premier essai de la Subaru Impreza 2020, au royaume de « Subaruland »

À voir aussi : Essai hivernal de la Mazda3 AWD 2019 : un pas en avant, un pas (aveugle) en arrière

7 — Berlines intermédiaires : Kia K5

En voilà une qui fait parler d’elle très positivement depuis son arrivée sur le marché ces dernières semaines. La remplaçante de l’Optima se présente aussi avec la possibilité d’être animée des quatre roues, ce qui représente un plus évident dans le segment des berlines intermédiaires.

En fait, pour survivre à l’assaut des VUS, les berlines ont besoin du rouage intégral. Il sera intéressant de voir de quelle façon la K5 va « performer » avec cet atout de plus dans son jeu.

À voir aussi : La Kia Optima devient la K5 pour 2021

À voir aussi : Kia Canada annonce les prix de sa berline K5 2021

8 — Berlines pleine grandeur : Toyota Avalon

Le segment des berlines pleine grandeur a fondu comme neige au soleil ces dernières années, mais il y a encore des gens qui recherchent une voiture spacieuse et confortable pour les déplacements quotidiens et les longs voyages. À ce titre, il est difficile de trouver un produit plus intéressant que l’Avalon de Toyota qui a vu la traction intégrale être ajoutée à l’offre cette année.

En fait, cette voiture est grandement sous-estimée. On l’a longtemps ridiculisée en raison de son caractère grand-père ; on ne peut plus le faire. Sa conduite est solide et rassurante et on passe un très bon moment au volant.

À voir aussi : Toyota dévoile la Camry AWD 2020 et l'Avalon AWD 2021

9 — Berlines de luxe d’entrée de gamme : BMW Série 2

Le segment des voitures de luxe d’entrée de gamme a vu de nombreux joueurs s’ajouter au cours des dernières années, si bien qu’on retrouve des modèles plus compacts que d’autres. C’est le cas de celui qui serait mon choix dans cette catégorie si j’étais à la recherche d’une berline de luxe à traction intégrale.

Tout simplement, la conduite d’une Série 2 est un moment que l’on anticipe toujours avec joie et elle nous ramène à ce qu’est l’essence même du pilotage d’une berline sportive, une sensation qui s’est diluée à travers l’industrie ces dernières années avec l’avènement des aides à la conduite et de l’omniprésence de l’électronique.

À voir aussi : Essai de la BMW 228i xDrive 2020 : à la poursuite d’Audi et Mercedes

À voir aussi : BMW dévoile sa Série 2 Gran Coupé 2020

10 — Véhicules verts : Toyota RAV4 Prime

L’an prochain à pareille date, nous pourrons probablement vous présenter, en parallèle au présent dossier, un palmarès des 10 meilleures tractions intégrales pour véhicules tout électriques, car le marché va en être inondé l’an prochain par rapport à cette année.

On se contentera cette année de choisir un véhicule électrifié à rouage intégral, soit le Toyota RAV4. Sans contredit, on doit parler du véhicule de l’année dans l’industrie. Rarement aura-t-on vu un engouement pareil pour un véhicule utilitaire. Et, à l’exécution, il livre la marchandise.

Un bémol, toutefois, soit l’échec du véhicule au test de l’orignal, une manœuvre d’évitement effectuée à quelque 70 km/h. La version régulière du RAV4 avait eu le même problème l’an dernier et Toyota a apporté des correctifs. Souhaitons que ce soit fait rapidement.

À voir aussi : Essai du Toyota RAV4 Prime 2021 : à quoi ressemble un VUS qui a tout (ou presque)

À voir aussi : Voici enfin les prix du Toyota RAV4 Prime 2021

À voir aussi : La version Prime du Toyota RAV4 échoue au test de l’orignal en Suède