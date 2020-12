Une mise à jour substantielle pour le Nissan Kicks 2021

On savait que c’était pour bouger chez Nissan en 2021, mais ça fourmille un peu plus que ce à quoi on s’attendait. En plus de nouveaux produits prévus (Frontier et Ariya, par exemple) et ceux qui sont renouvelés pour la nouvelle année (Rogue, notamment), on a aussi droit à des mises à jour, comme celle du Kicks et de l’Armada. Allons-y d’abord avec le Kicks (l’Armada fait l’objet d’un billet séparé).

L’extérieur

Dans son cas, les changements sont nombreux alors que la première génération du modèle arrive en milieu de cycle. Ce qui est le plus évident, ce sont les modifications apportées à l’extérieur. On remarque surtout la transformation à l’avant où on retrouve un pare-chocs plus volumineux, une grille V-motion double et des phares amincis qui reprennent un peu le style introduit avec le nouveau Rogue.

À l’arrière, le pare-chocs est aussi nouveau et on remarque une bande lumineuse à DEL qui relie les feux, ce qui ajoute à l’effet de largeur du véhicule. Le modèle est toujours offert avec des coloris distincts (dont trois nouveaux) et cette approche bicolore (trois nouvelles combinaisons aussi) qui lui sied bien. De nouvelles jantes de 17 pouces sont aussi de la partie.

Chaque modèle propose aussi des rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés, c’est à noter.

L’intérieur

Esthétiquement, on a droit à quelques nouveaux matériaux visant à rehausser la présentation, que ce soit ce fond noir brillant qui agit en toile de fond des contrôles de la climatisation ou de cette garniture argentée qui s’invite à l’intérieur des portières. Les buses d’aérations ont été redessinées et une nouvelle console centrale avec accoudoir fait ses débuts.

L’objectif était simple ici ; donner une impression plus chic à ceux qui se glissent à bord.

Enfin, l’autre pôle où l’on retrouve des mises à jour, c’est en matière de connectivité. Les gens branchés seront heureux d’apprendre que les applications Apple CarPlay et Android Auto sont désormais standard à travers la gamme. Un nouvel écran de huit pouces est aussi livrable et les prises USB se comptent maintenant au nombre de quatre.

L’autre élément qui est livré de série, c’est la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360 qui propose six caractéristiques, dont l’avertissement des angles morts, le freinage d’urgence automatique avant et arrière et l’alerte de sortie de voie. Au volant, ceux qui souhaitent profiter d’un régulateur de vitesse adaptatif pourront le faire alors que ce dernier est maintenant inclus avec certains modèles.

Les versions

Pour ce qui est de la gamme, elle se compose des propositions S, SV et SR. C’est avec la deuxième que l’on note le plus grand nombre d’ajouts à l’équipement de série, notamment avec des freins à disque à l’arrière, la console centrale avec appuie-bras, le régulateur de vitesse intelligent, l’écran de huit pouces et même une prise USB-C. Notez qu’au sommet de la hiérarchie, un ensemble Premium est livrable avec la variante SR. Ce dernier ajoute des roues en alliage de 17 pouces, des sièges en cuirette et une caméra périphérique intelligente.

Là où ça ne change pas, c’est sous le capot alors que le 4-cylindres de 1,6 litre est toujours de la partie, lui qui avance une capacité de 122 chevaux et 114 livres-pieds de couple.

Bref, il y a quand même plusieurs nouveautés à découvrir avec ce Kicks 2021 qui va se pointer en concession au mois de février.