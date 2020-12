Le Nissan Armada 2021 : on passe chez l’esthéticienne

On s’attendait à beaucoup de changements chez Nissan en 2021, dont l’arrivée de nouveaux modèles et le rafraîchissement d’autres créations. Si une de ces dernières n’était pas sur notre liste, c’est bien l’Armada.

Pourtant, la génération actuelle du plus gros VUS de la gamme arrive à mi-parcours, donc il est normal qu’elle subisse quelques retouches. Cependant, considérant que le modèle qu’on nous propose est en fait une version modernisée du Nissan Patrol introduit en 2010 ailleurs dans le monde, on n’avait pas beaucoup d’attentes. Voyons ce qui a été fait pour le plus gros joueur de l’équipe Nissan en 2021.

L’extérieur

D’abord, même si on reconnaît ses proportions, il y a beaucoup à se mettre sous la dent en matière de changements esthétiques. Prenons l’avant, par exemple, où la grille, le capot, les ailes avant, le pare-chocs, ainsi que les phares et les phares antibrouillard à DEL sont tous nouveaux. Le tout donne une allure plus musclée et plus masculine à l’ensemble.

Aussi, détail intéressant, l’Armada sera le premier produit Nissan à arborer le logo retravaillé de la marque.

À l’arrière, on s’est aussi concentré à donner un style plus mâle à la présentation. Pare-chocs, hayon, feux, tout a été redessiné. Et comme on a pu le voir sur le Kicks 2021 (aussi retouché pour la nouvelle année), une bande relie les feux pour un effet plus haut de gamme.

L’intérieur

Là où les changements sont plus étonnants, mais tout aussi bienvenus, c’est à bord où la console centrale a été complètement revue. Une bonne chose, car sa présentation nous ramenait littéralement en 2010. Ce qui saute aux yeux, c’est évidemment cet immense écran multimédia qui trône au sommet de la console. À 12,3 pouces, c’est le plus large de la catégorie, affirme Nissan. Et pour vous donner une idée de l’évolution ici, l’ancienne unité faisait 8 pouces et elle proposait une résolution de 800x480. La nouvelle voit sa résolution être de 1920x720.

Un autre écran de 7 pouces repose quant à lui au centre du bloc d’instruments et sert à informer le conducteur sur une foule de caractéristiques relatives au véhicule.

Du reste, l’Armada se présente toujours en configuration à huit places, mais des sièges de type capitaine sont livrables pour la deuxième rangée, ce qui ramène la capacité à sept personnes. Le cuir est de série avec la version SL et à bord de la livrée Platinum, ce dernier est matelassé. Et, fait plus rare, mais fort appréciable, quatre couleurs sont possibles pour l’habitacle, soit charbon, amande, brun et noir.

Enfin, en jetant un regard à l’offre, c’est là qu’on réalise l’étendue des changements. Avec la version SL par exemple, les éléments suivants sont nouveaux : des systèmes de contrôle et de freinage pour la remorque, des phares, des feux et des phares antibrouillard à DEL, la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360, le branchement sans fil pour l’application Apple CarPlay, un système d’alerte de l’attention du conducteur, l’accès à Internet, la recharge sans fil pour appareils cellulaires et deux ports USB-C.

C’est là que se retrouve l’essentiel des ajouts. Le modèle Platinum profite de nouvelles roues de 22 pouces, du cuir matelassé à bord et de la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Et là où ça ne change pas, c’est sous le capot où le V8 de 5,6 litres de la marque est toujours de la partie, lui qui offre un maximum de 400 chevaux et 413 livres-pieds de couple et une capacité de remorquage de 8500 livres.

L’Armada repensé va se pointer chez les concessionnaires dès janvier 2021.