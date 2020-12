Essai de la Mini John Cooper Works GP 2020 | Mini au max

Auto123 met à l’essai la Mini John Cooper Works GP 2020, livrable en très petites quantités au Canada.

Bowmanville, ON — La Mini John Cooper Works GP, version endiablée de la John Cooper Works du fabricant britannique, est parmi nous depuis quelques mois déjà, mais elle se fait très discrète, et pour cause. Seulement 59 versions ont été rendues disponibles pour la vente au Canada sur les 3000 qui seront construites pour le monde entier. Nous avons récemment eu la chance de mettre brièvement la main sur l’unité numéro 2870 au Canadian Motorsport Park en Ontario.

Une vraie sportive

À travers la grande diversité de modèles Mini, il y a eu dans le passé deux autres Mini GP, animés par un moteur 4 cylindres de 1,6 litre qui n’était pas vilain, mais qui ne donnait pas le plein potentiel à cette petite voiture qui méritait mieux.

Pour cette troisième livrée en 2020, BMW a décidé de prendre les choses en main en installant sous le capot le 4-cylindres turbo de 2 litres qui se trouve sous le capot du VUS X2 et d’autres modèles de la famille. Ce moteur pousse la puissance à 301 chevaux avec 335 livres-pieds de couple et vous amène à 100 km/h en 5 secondes.

Seule petite déception, Mini ne s’est pas donné la peine d’installer une boîte manuelle et offre comme seule solution la boîte automatique à huit rapports qui se retrouve aussi chez BMW. Cela dit, cette boîte est souple et bien étagée, et les différents modes de conduite, y compris un mode manuel, permettent d’extraire tout le potentiel de la mécanique.

Un style extrême

À voir la bête, vous n’aurez aucun doute sur sa vocation. Il y a à l’arrière un becquet qui fait office de corde à linge pour employer une expression bien de chez nous. Les pare-chocs sont effilés et les sorties d’échappement bien en vue en acier inoxydable ne manquent pas d’attirer l’attention. Ajouter à cela les élargisseurs d’ailes à l’avant, le numéro de série sur la custode, les jantes de 18 pouces en aluminium forgé chaussés de pneus semi-lisse Hankook et vous avez un petit bolide qui transpire l’adrénaline.

Cette ambiance de course est aussi présente à l’intérieur. La liste des équipements de série comprend les vitres teintées, les sièges sport, les feux à DEL et le régulateur de vitesse. Notre modèle d’essai offrait avec supplément le système de navigation Plus, doté de l’écran tactile et de la préparation Apple CarPlay.

MINI s’est débarrassé des sièges arrière pour laisser un vaste espace de chargement qui permettra de transporter vos quatre pneus de rechange si vous optez pour une fin de semaine de course. Une barre transversale placée derrière les sièges rigidifie la structure. Vous retrouvez aussi un trapèze en métal sous la voiture qui joue le même rôle. Les sièges à ajustements manuels sont frappés du sigle GP.

La suppression des sièges arrière et l’élimination du rouage intégral ont permis à MINI d’éliminer beaucoup de poids. La GP ne pèse que 1255 kilos, ce qui représente presque 300 kilos de moins qu’une version Clubman équipée du même moteur.

Pour être certain de pouvoir survivre à la torture d’un circuit routier, MINI a installé des étriers fixes à quatre pistons et disques de 360 mm à l’avant, un système de refroidissement amélioré et le même différentiel autobloquant Torsen qui se retrouve chez BMW. Finalement, cette GP est 10 mm plus bas que les autres MINI pour mieux coller au sol.

À la maison sur la piste

Inutile de mentionner que sur un circuit, il s’agissait de loin de la voiture la plus amusante de la journée que nous réservait BMW. C’est sans doute la sensation la plus proche d’un go-kart que vous allez ressentir dans une voiture. L’extrême rigidité du châssis permet de lancer le bolide exactement là où vous le désirez. Même avec une température qui tournait autour de 3 degrés sur un circuit encore mouillé, nous avons réussi un parcours impressionnant. Au bout de 20 minutes quand la piste a commencé à sécher et que les pneus se sont réchauffés, nous étions soudés au sol. Facile d’imaginer par une chaude journée de juillet que cette voiture est capable de repousser les lois de la gravité.

Après quelques tours en mode manuel sur le circuit, nous avons été en mesure d’apprécier la boîte qui demeure toutefois trop confortable pour le caractère extrême de cette petite machine. Une boîte manuelle ajouterait juste ce qu’il manque.

Conclusion

Selon les responsables de Mini, il reste quelques exemplaires au Canada de cette puce à 51 990 $. Oui c’est beaucoup d’argent, mais c’est aussi beaucoup de « voiture ». Mais mieux vaut être inscrit à un club automobile et avoir accès à un circuit pour réellement s’amuser. En utilisation quotidienne, c’est un modèle que beaucoup trouveront un peu extrême.

On aime

Grande rigidité

Tenue de route exceptionnelle

Bonne réserve de puissance

On aime moins

Uniquement en boîte automatique

Pas de sièges arrière

Prix salé