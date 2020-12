Ford retarde l’arrivée du Bronco

Ford a annoncé qu’elle devait retarder l’arrivée du nouveau Bronco en raison de retards liés à des fournisseurs au prises de leurs côtés avec d’autres retards, cette fois attribuables à tous les problèmes inhérents au coronavirus.

Le Bronco devait se pointer au printemps de 2021 ; on parle maintenant d’un débarquement l’été prochain en concession.

À voir aussi : Le Ford Bronco enfin présenté

Quant à l’ensemble Sasquatch qui sera livrable sur les modèles à boîte de vitesses manuelle, la disponibilité, qui devrait être à la fin de 2021, a été repoussée en 2022.

Jiyan Cadiz, porte-parole de Ford, a confirmé au site Autoblog que les commandes pour le Bronco seront désormais possibles à la mi-janvier plutôt qu’aujourd’hui, le 7 décembre, comme ça devait être initialement le cas. Les consommateurs qui ont réservé un Bronco 2021 à ses débuts ont maintenant jusqu’au 19 mars pour confirmer et finaliser leur commande auprès de leur concessionnaire. La date limite originale était le 31 janvier. Les livraisons des modèles 2021 débuteront à l’été.

« Les nouveaux Bronco à deux et à quatre portes seront livrés à l’été plutôt qu’au printemps, en raison des difficultés liées à la COVID-19 que rencontrent les fournisseurs. Nous nous engageons à construire des Broncos avec la qualité que nos clients attendent et méritent. » - Jiyan Cadiz, porte-parole de Ford

Ford affirme qu’elle a déjà reçu 190 000 réservations pour son modèle. Conséquemment, ceux qui voulaient attendre son arrivée pour en choisir un chez le concessionnaire devront peut-être attendre une année complète avant d’avoir la chance de le faire. Ford a également confirmé que ceux qui souhaitent l’ensemble tout-terrain Sasquatch avec un modèle à moteur 4-cylindres turbo de 2,3 litres et la boîte manuelle devront attendre que les commandes pour l’année modèle 2022 soient autorisées.

Si on met l’accent sur cet ensemble, c’est qu’il comprend plusieurs caractéristiques recherchées par les passionnés, notamment des essieux avant et arrière à verrouillage électronique, des amortisseurs Bilstein et des pneus tout-terrain de 35 pouces.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.