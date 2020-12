La dernière Pontiac Fiero construite s’envole pour 90 000 $

La Pontiac Fiero a connu une carrière tumultueuse, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec les années, un intérêt se développe pour ce modèle, mais sa valeur demeure généralement modeste, soit sous les 10 000 $.

La dernière version qui a été construite vient de faire grimper cette moyenne. En effet, le modèle qui fut construit le 16 août 1988 à l’usine de la ville de Pontiac, au Michigan, vient de s’envoler pour 90 000 $ américains aux enchères.

Là où l’histoire devient vraiment intéressante, c’est que la voiture avait été tirée au hasard et donnée à un des 1400 employés de l’endroit qui fermait au même moment. Or, ce dernier, fier d’avoir participé à la fabrication de cette Fiero, a décidé de la conserver en parfait état pendant 32 ans. Et lorsqu’on dit en parfait état, c’est littéral, car le compteur du modèle n’affiche que 582 miles. Voilà pourquoi les enchères se sont emballées à Greensboro, en Caroline du Nord, là où elle a finalement été adjugée.

La firme responsable de la vente a confirmé qu’il s’agissait d’un nouveau record mondial pour ce modèle. Le contraire aurait été étonnant.

Munie d’un moteur V6 de 2,8 litres, cette édition 1988 profitait également d’une suspension améliorée, produite pendant cette seule année.

La voiture a été livrée à son nouveau propriétaire avec sa fiche de construction originale, des photos de la chaîne de montage et une collection d’articles et de livres. Elle portait toujours ses plastiques d’avant livraison à l’intérieur.

Une belle pièce, assurément, mais 90 000 $ ? Ouf !