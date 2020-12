Les 10 meilleurs véhicules en 2021 selon Car and Driver

Chaque fin d’année, le magazine Car and Driver publie une liste des 10 meilleurs véhicules pour l’année à venir. À partir du classement de 2020, le magazine a condensé ses différents palmarès pour les voitures, VUS et camionnettes en un seul classement « Top 10 », ce qui nous donne une sorte de buffet d’excellence. Voici les 10 modèles identifiés par la publication comme les meilleurs pour l’année à venir.

Notez que Car and Driver ne considère que les modèles disponibles avec un PDSF de 90 000 $ (USD) ou moins, et seulement ceux qui sont entièrement nouveaux ou qui ont subi une révision importante. Les experts de la publication ont passé deux semaines à tester et à évaluer un total de 57 modèles.

1 - Chevrolet Corvette

Outre le fait que la nouvelle Corvette C8 présente une apparence un peu « bizarre » sous certains angles (principalement en raison de la présence obligatoire d’un coffre derrière le moteur V8 en position centrale), Car and Driver n’a rien trouvé à redire au sujet de la nouvelle Corvette.

Ce que C&D a aimé :

– Rapport qualité-prix, surtout compte tenu du prix raisonnable de cette voiture haute performance

- 2,8 secondes pour le 0-96 km/h (60 miles à l’heure)

– L’ensemble de performance Z51 est intéressant, mais pas essentiel

– Un intérieur étonnamment bien aménagé et raffiné

– Bon appui de la part des sièges

– Polyvalente pour une super voiture

– La transmission à huit vitesses et double embrayage avec mode manuel fait ce que vous demandez d’elle

– L’échappement actif devient tout excité en même temps que vous

– Panneaux de toit amovibles

2 - Genesis GV80

Voici un autre modèle qui offre un excellent rapport qualité-prix, de l’avis de l’équipe de Car and Driver. Après seulement quatre ans d’existence en tant que marque indépendante, le constructeur automobile de luxe poursuit sa stratégie consistant à offrir une tonne de caractéristiques de série pour accompagner ses modèles haut de gamme. Car and Driver a même trouvé une petite touche Bentley dans l’énorme calandre que le premier VUS de la marque porte.

Ce que C&D a aimé :

– Un excellent rapport qualité-prix

– Direction et maniabilité

– Conduite silencieuse

– La subtilité du moteur V6

– Une puissance suffisante de la part de ce V6 et du 4-cylindres de 2,5 litres

– Un intérieur très luxueux

3 - Honda Accord

On le remarque un peu partout, les berlines qui s'améliorent année après année, précisément au moment où elles se font bouffer sur le marché par les VUS. Coïncidence ? Qui sait, mais ça fait un débat amusant.

Bien sûr, on ne peut accuser les gens de Car and Driver de suivre la mode quand il est question de l’Accord — 2021 marque la 35e année du modèle sur le palmarès des 10 meilleurs véhicules. À l’époque, elle était l’une des plus vendues sur le marché. Aujourd’hui, elle s’accroche dans une catégorie en difficulté. Mais c’est une tout autre question que celle de savoir s’il s’agit d’un produit de qualité. Et de toute évidence, c’en est un.

Ce que C&D a aimé :

– Un prix raisonnable, étant donné l’offre

– Un espace intérieur généreux

– Très raffinée pour une voiture destinée aux masses

– Très maniable

– Grand choix de versions

– Très bonne économie de carburant pour une voiture de cette taille

– Plaisante à conduire

4 - Kia Telluride

Dire que le Kia Telluride a impressionné lors de son lancement il y a deux ans est un euphémisme. Ce véhicule et son proche cousin, le Hyundai Palisade, ont tous deux permis au géant automobile coréen d’accéder avec succès à la catégorie des gros VUS. Dans les deux cas, la formule est à peu près la même ; un produit de qualité, un haut niveau de raffinement et des équipements de série à profusion, le tout pour un prix décent.

Ce que C&D a aimé :

– Des tonnes de fonctionnalités pour le prix

– Étonnamment agréable à conduire

– Très doux sur la route

– Fiabilité (jusqu’à présent)

– Avec la traction intégrale, vous pouvez aller partout, même hors route

– Son style extérieur

– Qualité de finition intérieure

5 - Mazda CX-5

Largement considéré comme le plus dynamique des VUS compacts sur le marché, le CX-5 poursuit sa route sans trop être inquiété. Si C&D reconnaît qu’elle a souvent tendance à dénigrer le caractère ennuyeux des modèles de ce segment, elle fait exception pour ce Mazda « nerveux et jouissif ». Pourquoi ? Parce qu’il se conduit « comme la berline sportive d’une marque haut de gamme », au point où « même ceux qui sont indifférents remarqueront la différence ».

Ce que C&D a aimé :

– Une direction précise

– Il tient la route avec ardeur

– Suspension ferme

– Des freins qui mordent

– Transmission automatique à six vitesses

– Un intérieur suffisamment haut de gamme, en particulier dans la version Signature

– Design extérieur réussi

6 - Porsche 718 Boxster / Cayman

Les experts de Car and Driver voient dans les voitures sportives à moteur central produites par le constructeur allemand l’incarnation ultime de ce que signifie l’expression faire symbiose avec la route. Aucun autre constructeur n’offre des produits offrant le même niveau de confiance au volant, quelle que soit la sévérité des virages qui se présentent devant nous. Comme le souligne C&D, ce n’est pas pour rien que ces Porsche figurent pour la 22e fois sur sa liste des 10 meilleures voitures.

Ce que C&D a aimé :

– La synergie absolue entre le conducteur, la voiture et la route

– Une expérience de conduite irrésistible

– Rapide, peu importe le tracé de la route

– Une ingénierie qui frise la perfection

7 - Porsche Macan

Porsche est également reconnue cette année pour son VUS compact, qui, on l’oublie facilement, a en fait été accueilli assez froidement par de nombreux puristes de la marque à ses débuts. Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis, car le Macan a contribué à faire grimper en flèche les ventes de Porsche ces dernières années. Cela s’explique, car le petit VUS se comporte comme une voiture Porsche dans les virages et sur les routes sinueuses.

Pour les gens de Car and Driver, il importe peu que le Macan partage un certain nombre de composants avec des modèles de masse produits par le groupe Volkswagen. Il demeure un véhicule Porsche à part entière, et il agit comme tel.

Ce que C&D a aimé :

– Se conduit comme une voiture très sportive

– Sa petite taille et sa grande agilité

– S’agrippe à la route avec grande détermination

– Pratique, tout de même

8 - Ram 1500

Aux yeux de Car and Driver, le Ram 1500 fait une chose mieux que n’importe quel autre de ses rivaux ; il en fait beaucoup sans trop compromettre chaque élément spécifique à sa configuration. C’est une façon pointilleuse de dire qu’il est très luxueux, très robuste, très polyvalent et très confortable. Comme le dit C&D, c’est « la camionnette pleine grandeur qui offre l’expérience de conduite la plus semblable à celle d’une voiture.

Ce que C&D a aimé :

– Une conduite très civilisée sur le bitume

– Peut-être plus efficace pour le transport des gens que des objets

– Il peut autant plaire aux citadins qu’aux habitants de la campagne

– Les versions haut de gamme offrent des niveaux de luxe et de raffinement dignes des grandes marques de prestige

– L’option RamBox

– Excellente transmission automatique à huit vitesses

– Il tient bien la route dans les virages

9 - Toyota Supra

On pourrait voir la présence de cette voiture comme une surprise sur la liste de cette année, non pas en raison d’un manque de qualité, mais parce que des Supra, il y en a quand même peu sur nos routes. Sauf que l’on doit se rappeler que la liste annuelle de Car and Driver n’est pas conçue comme un concours de popularité. Le panel d’experts a plutôt applaudi les améliorations apportées au modèle pour sa deuxième année marquant son retour sur le marché. Il faut reconnaître le travail de Toyota qui n’a pas cessé son travail avec ce modèle.

Ce que C&D a aimé :

– Plus de puissance provenant du moteur turbo de 3 litres cette année

– Un nouveau modèle d’entrée de gamme qui n’est pas avare de puissance non plus

– Les deux moteurs (d’origine BMW, soit dit en passant) ont reçu un grand coup de pouce en matière de couple à bas régime et de la puissance brute

– Une bonne accélération

– Une économie de carburant étonnamment décente

– Une conduite efficace

– Améliorations au niveau de la direction

10 - Volkswagen Golf GTI / Jetta GLI

Ces deux Volkswagen continuent de profiter de l’intérêt d’un grand nombre d’amateurs très dévoués. Le magazine fait remarquer que la GTI figurait sur sa première liste des 10 meilleurs véhicules, publiée en 1983, et qu’elle n’a pas fait grand-chose pour trahir cette confiance depuis. L’année 2021 marque sa 15e présence consécutive sur la liste.

La variante GTI et sa jumelle non identique, la Jetta GLI, fonctionnent toutes deux avec le même moteur de 228 chevaux et avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte à double embrayage à 7 rapports — toutes deux excellentes. Ces facteurs, et d’autres encore, font que les deux modèles sont très agréables à conduire.

Ce que C&D a aimé :

– Une dynamique de conduite merveilleuse

– Une direction et des transmissions réactives

– Des voitures toujours très pratiques

– Une bonne économie de carburant

– Intérieurs particulièrement austères avec des commandes intuitives

