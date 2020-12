Ram pousse la capacité de remorquage à 37 100 livres

Dans l’univers de la camionnette HD, les trois grands constructeurs américains passent leur temps à se surpasser l’un et l’autre. La guerre est sans fin. Évidemment, chacun tente d’être le roi dans une catégorie particulière, mais celle qui impressionnant toujours le plus est la capacité de remorquage.

Hier, Ram a annoncé qu’elle venait de prendre les devants avant son modèle HD, lui qui vient de voir sa capacité maximale être poussée à 37 100 livres (16 828 kg). Cette dernière est possible avec un attelage à col de cygne et surtout grâce à un couple de 1075 livres-pieds, fruit du moteur 6-cylindres en ligne turbodiesel de 6,7 litres, signé par Cummins.

« Le Ram retrouve son leadership en matière de capacité en offrant le couple le plus élevé jamais atteint par une camionnette à moteur Diesel et la plus grande capacité de remorquage avec un attelage à col de cygne. Nous comprenons les besoins de nos clients dans le segment des camionnettes ultras robustes ; ils exigent une capacité de travail acharné et durable. » - Mike Koval Jr, responsable de la marque Ram

Pour ajouter 75 livres-pieds de couple supplémentaire pour atteindre 1075, Ram a travaillé en étroite collaboration avec Cummins, pour apporter des améliorations au moteur Diesel. Ces dernières comprennent des limites de suralimentation plus élevées grâce à un turbo à géométrie variable et des augmentations de débit dans le système d’alimentation en carburant.

Pour adapter la structure à la capacité de remorquage accrue, la partie arrière du châssis du Ram HD profite de rails entièrement faits de caissons et la traverse structurelle de l’essieu arrière, avec des dispositions pour une cinquième roue et un attelage à col de cygne, a été améliorée pour 2021. Quantité d’autres ajustements ont été apportés à l’équipement et à la configuration du matériel d’attelage à col de cygne afin de faciliter le travail des propriétaires.

Autre nouveauté pour 2021, le Ram Heavy Duty est équipé d’un rétroviseur numérique qui affiche en temps réel les images qu’une caméra capte à l’arrière. Bien sûr, le rétroviseur traditionnel peut toujours être utilisé. L’avantage avec l’approche numérique, c’est qu’on peut voir ce qui est à l’arrière si la caisse est pleine de matériel qui obstrue la vue.

En terminant, avec un attelage régulier, la capacité du RAM HD 2021 est quand même de 23 000 livres (10 433 kg).