Sondage : les Canadiens ne sont pas prêts à prendre la route l’hiver

L’hiver nous a montré ses dents ces derniers jours et au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans certains coins du pays, les conditions de conduite vont être hivernales à souhait. Neige, glace, gadoue, on aura droit à tout.

Si certains d’entre vous ne sont pas stressés face à cette éventualité, un récent sondage mené par belairdirect nous montre que la moitié des conducteurs canadiens ne sont pas prêts à affronter l’hiver.

Bien sûr, il faut toujours nuancer un peu, car à certains endroits au pays, les gens sont plus habitués à guider leur véhicule dans la neige. Néanmoins, les chiffres sont inquiétants.

La première donnée qui porte à réflexion est la suivante : 45 % seulement des Canadiens se disent prêts à affronter la conduite hivernale. C’est donc dire que plus d’un conducteur sur deux n’est pas sûr de ses moyens l’hiver.

Le sondage indique également que 34 % des gens croient que les compétences des autres usagers de la route sont inférieures à la moyenne. On pourrait donc dire que 66 % se croient meilleurs que ces conducteurs-là.

Si on combine ces deux statistiques, on comprend qu’on a affaire avec un bloc de conducteurs qui se trouvent moches au volant, mais que les autres sont encore pires !

Fait amusant, c’est en Alberta que se trouve la plus forte proportion à 37 %. Elle est de 32 % en Ontario alors qu’au Québec, seulement 24 % des répondants croient que la compétence des autres est mauvaise ou très mauvaise par rapport à la leur.

Et lorsqu’on mentionne que les Canadiens ne sont pas prêts pour la conduite hivernale, on ne parle pas que de leurs aptitudes derrière le volant. Ainsi, seulement 38 % affirment avoir tout le nécessaire dans leur véhicule l’hiver. Par exemple, si 92 % confirment avoir un grattoir (que font les 8 % qui n’en ont pas ?), seulement 66 % traînent un bidon supplémentaire de liquide lave-glace dans le coffre. Soulignons toutefois que 58 % des gens affirment avoir des couvertures et des vêtements de rechange dans leur véhicule l’hiver ; on se serait tristement attendu à plus de négligence. Tant mieux !

Pour ce qui est des compétences de conduite, il y a des données très troublantes. Par exemple, en cas de dérapage, seulement trois conducteurs sur cinq savent qu’il faut continuer à orienter les roues du véhicule vers la direction où l’on souhaite se diriger. Le Québec a eu le meilleur résultat ici avec 67 % (c’est loin d’être assez) alors qu’il est de 59 % en Ontario.

Au moins, 94 % des répondants savent qu’il faut ralentir doucement la vitesse si leur véhicule se met à déraper. Un conseil : tenez-vous loin du 6 % qui ne sait pas que ralentir est une bonne idée en cas de dérobade !

Enfin, deux autres données intéressantes à propos de ce sondage. Selon les statistiques de télémétrie recueillie par belairdirect, la conduite à des vitesses supérieures à 100 km/h est réduite de 25 % l’hiver. Il serait intéressant de savoir si ce pourcentage survient lors des tempêtes et qu’il n’y a pas de différence le reste du temps, mais bon, voyons le verre à moitié plein ici.

L’autre statistique pertinente, c’est que les gens parcourent 24 % moins de kilomètres et passent 20 % moins de temps sur la route l’hiver.

Bref, on peut toujours faire parler les chiffres, mais ce sondage nous donne quand même un son de cloche intéressant sur la façon dont est abordé l’hiver par les conducteurs canadiens. Nous terminons en partageant avec vous les conseils très raisonnables fournis par Belairdirect alors que l'hiver est à nos partes :

1. Préparez-vous à l'hiver : Assurez-vous d'avoir une trousse hivernale de base dans votre voiture comprenant un grattoir, une bouteille pleine de liquide lave-glace, du sable pour améliorer la traction, des fusées éclairantes, des vêtements chauds et des couvertures.

2. Choisissez les bons pneus : Les pneus d'hiver sont un investissement pour la sécurité. Assurez-vous de choisir une marque de qualité à laquelle vous pouvez vous fier. Vous pouvez consulter nos guides des Meilleurs pneus d'hiver pour voitures et des Meilleurs pneus d'hiver pour VUS et camions.

3. Ralentissez : Lorsque les conditions de la route sont incertaines, il est important de ralentir pour voir les risques potentiels. Lorsque vous conduisez sur des routes glacées, souvenez-vous d'éviter de faire des mouvements brusques et de ralentir graduellement pour conserver le contrôle de votre véhicule.

4. Restez calme : Une réduction du stress donne lieu à des réflexes plus détendus et réfléchis. Cela vous permet de maîtriser la situation et d'être alerte à ce qui se passe devant vous et autour de vous.

5. Gardez vos distances : Les gros camions devant votre voiture peuvent projeter de la neige, de la glace ou de l'eau sur votre pare-brise. La panique causée par une perte de visibilité peut faire en sorte que certains conducteurs perdent la maîtrise de leur véhicule, il est donc important de garder une distance sécuritaire entre vous et les plus gros véhicules.

6. Tenez-vous informé : Avant de prendre la route, vérifiez les prévisions météorologiques afin d'avoir une idée des conditions de la route potentielles. Si celles-ci sont risquées, il pourrait être sage de décider de rester à la maison.