FedEx commence à manquer de… fourgons de livraison

Le géant du transport de colis qu’est FedEx est aux prises avec un problème qu’il n’aurait jamais anticipé à pareille date l’an dernier, soit une pénurie de fourgons de livraisons dont il a besoin pour livrer ses marchandises.

Voilà un autre des effets de la pandémie de coronavirus. Bien que bénin, il montre à quel point la vie a changé depuis l’an dernier alors qu’avec le confinement, la quantité d’achats en ligne a explosé. En fait, les deux entreprises ont vu la demande pour leurs services croître de façon exponentielle.

Selon le groupe Bloomberg, en provoquant les fermetures d’usines d’assemblage de véhicules que l’on a connues plus tôt cette année, la pandémie est indirectement responsable de la pénurie au moment où de plus en plus de gens achètent en ligne et se font livrer leurs acquisitions.

Cela a fait augmenter les coûts de UPS et FedEx, entre autres. Cette dernière a exhorté les entreprises de location de véhicules avec qui elle fait affaire à acheter autant de fourgons qu’elles le pouvaient, a rapporté Bloomberg mercredi.

« S’il y a un fourgon quelque part, nous essayons de l’acheter », a déclaré à Bloomberg Brendan Keegan, le chef de la direction du fournisseur de véhicules Merchants Fleet. Sa compagnie prévoit avoir 15 000 fourgons en location (et sur la route) à la fin de l’année, soit plus du double des 6000 qu’elle avait loué à pareille date l’année dernière.

Si FedEx affirme que la pénurie ne va pas réduire sa capacité à livrer des colis, elle pèse sur ses marges bénéficiaires, rapporte Bloomberg. FedEx, par exemple, propose d’aider ses contractuels chargés de la livraison à couvrir les frais de location du surplus de véhicules qu’ils devront normalement se procurer pendant les vacances, a déclaré Steve Myers, directeur de l’entreprise.

Et cette pénurie annoncée ne pourrait pas survenir à un plus mauvais moment alors que la folie des achats de Noël se met en branle. Elle menace de mettre à rude épreuve les expéditeurs. Les experts estiment que quelque 86 millions de colis seront expédiés entre l’Action de grâce américaine (ce week-end) et Noël, mais les transporteurs auraient la capacité de livrer qu’environ 79 millions de colis, selon ce que rapportait le Wall Street Journal le mois dernier.

Nous avons contacté FedEx afin de savoir si la situation était la même au Canada qu’aux États-Unis. La compagnie n’avait rien de précis à mentionner pour le Canada, ou tout autre marché spécifique, mais Chris Allen, des relations médias de l’entreprise, nous a déclaré ceci : « FedEx a connu une forte augmentation du volume des colis en raison de la pandémie et maintenant de la période des fêtes. Nous avons la possibilité de flexibiliser notre réseau pendant les périodes de pointe et avons pris des mesures pour garantir notre capacité à fournir le meilleur service possible cette saison ».