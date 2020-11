Les modèles les moins fiables en 2021, selon Consumer Reports : le Silverado tombe à court

La semaine dernière, nous avons examiné le nouveau classement des marques automobiles les plus fiables en 2020, selon une étude menée par la revue Consumer Reports (CR). En début de semaine, nous avons mis en évidence les modèles individuels qui ont obtenu la meilleure note de fiabilité (anticipée) lors de l’enquête annuelle de CR. Cette dernière a vu le magazine sonder quelque 329 000 propriétaires de véhicules des années 2000-2020.

Fiabilité anticipée

Ce terme désigne en fait un score (sur 100), obtenu en analysant les données de l’enquête et des tests de Consumer Reports, qui cherche à « prédire » le niveau de fiabilité de chaque modèle dans l’année qui suit, et ce, sur la base de ses performances des dernières années. Plus le score d’un modèle est élevé, moins il a récolté de plaintes de la part des propriétaires lors du sondage. Seuls les véhicules pour lesquels le magazine dispose de données sur au moins deux années-modèles sont pris en considération.

Nous avons vu en début de semaine que le modèle le plus performant dans le classement Consumer Reports pour 2021 avait été, sans surprise, un produit Toyota. La Prius est arrivée en tête avec un score de 93. Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à l’autre bout du spectre, soit sur les modèles qui devront redoubler d’efforts en 2021 afin de prouver que le magazine se trompe avec sa boule de cristal.

En « tête » du palmarès pour 2021, il y a donc la camionnette Chevrolet Silverado. Son score de 13 la place en dernière position, derrière le Subaru Ascent (18) et le Volkswagen Atlas (19).

La Jeep Compass (21) se trouve au quatrième rang, suivi des Volvo XC90, Chevrolet Colorado et Tesla Model S, tous trois avec un pointage de 26. En ce qui concerne la société d’Elon Musk, Consumer Reports dit ne pouvoir recommander qu’un seul de ses quatre modèles actuels : la Model 3.

Un décompte rapide révèle que le classement des 10 modèles les moins fiables comprend sept VUS, deux camionnettes et une berline entièrement électrique. Cela signifie qu’on ne retrouve aucune berline à essence ou hybride dans la liste. L’autre absence notable est celle des trois grands constructeurs allemands, Audi, BMW et Mercedes-Benz, ce qui peut être un peu surprenant étant donné les problèmes de fiabilité documentés qui ont parfois frappé BMW en particulier.

Voici les 10 modèles avec le plus faible score de fiabilité anticipée pour 2021, selon Consumer Reports :

N° 1 - Chevrolet Silverado (13)

N° 2 - Subaru Ascent (18)

N° 3 - Volkswagen Atlas (19)

N° 4 - Jeep Compass (21)

N° 5 - Volvo XC90 (26)

N° 5 (ex aequo) - Chevrolet Colorado (26)

N° 5 (ex aequo) - Tesla Model S (26)

N° 8 - Jeep Wrangler (27)

N° 9 - Ford EcoSport (28)

N° 9 (ex aequo) - Volvo XC60 (28)