Essai de la Cadillac CT4-V 2020 : est-il trop tard ?

Auto123 met à l’essai la Cadillac CT4-V 2020.

Il y a 30 ans, on retrouvait un marché très scindé dans l’univers de la voiture de luxe. D’un côté, les marques américaines qui surfaient avec leurs vieilles formules de gros luxe à… l’américaine. Pensez Cadillac DeVille et Lincoln Continental.

De l’autre, des propositions allemandes plus raffinées, plus pointues, mais encore moins « connus » du grand public. Les Mercedes-Benz Classe E et BMW Série 5 étaient vues comme des étrangères. Et c’est sans compter sur les produits plus marginaux qu’étaient ceux de Volvo, Jaguar et compagnie.

Puis, naissaient à cette époque de nouvelles marques japonaises comme Acura, Lexus et Infiniti ; le meilleur restait à venir dans leur cas, mais surtout, leur réputation était à bâtir.

Ces trois univers étaient appelés à croiser le fer et une chose était claire ; il n’y avait pas de place pour tout le monde. Les Américains ont tenté de se réinventer avec de nouveaux véhicules. Chez Lincoln, l’histoire n’a pas été tendre ; la gamme n’offre d’ailleurs plus de voitures aujourd’hui.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chez Cadillac, le grand virage a commencé en 2003 avec l’arrivée d’une berline « nouveau genre », la CTS. Malheureusement, cette première mouture n’a pas suffisamment convaincu. La deuxième, qui est apparue en 2008, était meilleure, mais elle souffrait de la comparaison avec des produits allemands ayant grandement évolué, mais aussi avec des propositions japonaises nettement plus fiables et tout aussi intéressantes, sinon plus.

Puis, on s’est enfargé dans les fleurs du tapis chez Cadillac. Pas avec de mauvais véhicules, mais avec une stratégie brouillonne. Pensons à la compacte ATS qui a eu une carrière trop courte ; à une CTS trop grosse ; à une nomenclature difficile à suivre et changeante et à des modèles qui n’ont été que de passage. Bref, rien pour attirer une nouvelle clientèle ou en fidéliser une.

Et pendant tout ce temps, la berline perdait du terrain vis-à-vis le VUS. Le temps s’est mis à presser.

Cadillac n’a pas lâché le morceau, toutefois, revoyant sa gamme complète de VUS, mais aussi de berlines. Ainsi, sont nées pour 2020 les CT4-V et CT5-V, deux modèles qui placent enfin la marque dans la même ligue que la concurrence.

Oui, dans la même ligue, car tant la CT4-V que la CT5-V n’ont plus à rougir de comparaisons. La question demeure la suivante toutefois ; est-il trop tard pour Cadillac ?

CT4-V vs CT5-V

En septembre, j’ai pris le volant de ces deux bolides, tour à tour. La 5, d’abord, puis la 4. Ce que j’avais lu et entendu était, surtout dans le cas de la première, élogieux. Ça s’est confirmé rapidement. Après quelques jours, j’étais à mon tour convaincu. Cadillac venait d’accoucher de sa meilleure berline à ce jour. La CT-5 est solide à tous les points de vue sur le plan de la conduite et son moteur est un charme, vraiment. Il ne me reste que des critiques mineures, en fait ; j’y reviens en vous parlant de la CT4-V.

Cette dernière a moins fait la manchette depuis les débuts du duo. Plus petite, moins puissante, elle est même un peu oubliée, œuvrant dans l’ombre de l’autre. Elle n’en est pas moins intéressante. En fait, outre la puissance, elle profite des mêmes qualités de construction de l’autre, du même genre d’aplomb au volant, et surtout, de la même sensation qu’on est enfin arrivé à bon port chez Cadillac.

La chose est rafraîchissante, c’est une évidence. Le défi demeure entier, toutefois ; il faut en vendre.

La CT4-V, en bref

Le cœur de cette CT4-V est un moteur 4-cylindres turbo de 2,7 litres. Ce dernier sert 325 chevaux et 380 livres-pieds de couple, ce qui est, vous en conviendrez, amplement suffisant. Cette cavalerie est gérée par une transmission automatique qui compte 10 rapports. Le modèle profite aussi d’un système d’échappement quadruple, de la suspension Magnetic Ride Control et de freins Brembo à l’avant, notamment.

C’est clair, la compagnie n’a pas lésiné avec cette variante.

En toute transparence, il importe de mentionner que la CT4-V est la version haut de gamme du modèle qui compte aussi trois autres variantes, soit Luxe, Luxe Haut de Gamme, ainsi que Sport. Ces dernières sont servies avec un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 237 chevaux et 238 livres-pieds de couple (boîte automatique à huit vitesses). Elles héritent aussi d’un châssis réglé moins agressivement.

Notez que la version Luxe Haut de Gamme peut recevoir le moteur de 2,7 litres et la boîte à 10 rapports, mais pas les freins Brembo… optionnels sur la version Sport. Bon, il y a encore de ces subtilités qui nous échappent en fouillant la gamme, mais dans l’ensemble, l’offre est intéressante. Soulignons aussi que la traction intégrale est livrable.

Pour les prix, ça va de 35 798 $ pour la version de base à 45 398 $ pour la CT4-V. La version essayée profitait de quelques groupes d’options, si bien qu’elle s’affichait à 57 380 $, avant les exorbitants frais de transports et préparation, fixés ici à 2100 $.

Vous saurez bien évaluer vos besoins pour éviter une trop grande inflammation de la facture.

L’expérience au volant

Avant de conclure, quelques mots sur l’expérience de conduite. D’abord, il est clair que Cadillac a donné tous les outils à cette CT4-V pour qu’elle s’impose. La puissance, le châssis, le freinage, tout y est. C’est aussi le cas chez la concurrence, remarquez, et c’est là qu’on entre dans le vif du sujet avec cette voiture ; la sensation.

La CT4-V réussit, tout comme la CT5-V, à nous connecter avec la route, comme une Audi A4 ou une BMW de Série 3 peut le faire. Même que dans ce dernier cas, l’expérience est devenue tellement « électronique » qu’on peine à s’y retrouver par moment.

La CT4-V propose un excellent ressenti, qu’on accélère à la sortie des blocs, qu’on saute sur les freins, ou qu’on enfile les virages sur une route en lacets. Et c’est exactement ce que l’on recherche avec ce type de voiture. À ce chapitre, Cadillac frappe dans le mille comme elle ne l’a pas souvent fait ces dernières années.

Et pour ajouter quelques mots sur l’habitacle, notons que la position de conduite est parfaite et que la qualité donne une première bonne impression. Je demeure cependant déçu, encore et toujours, du bloc d’instruments quelconque proposé par Cadillac, et un peu partout à travers la gamme General Motors. L’aspect visuel pourrait aussi nous séduire ; ce n’est pas le cas.

Je veux être émerveillé en voyant le cocon et les cadrans d’une Cadillac, pas laissé dans l’indifférence. Le système multimédia fait meilleure impression et se montre efficace, c’est à noter.

Conclusion

Jadis, lorsqu’on me demandait mon avis sur une berline de luxe compacte (ou intermédiaire dans le cas de la CT5-V), j’avais tendance à nommer quelques concurrentes, tant allemandes que japonaises, puis mentionner qu’il y avait aussi des modèles intéressants chez Cadillac.

C’est terminé. Je vais dorénavant intégrer les CT4-V et CT5-V dès le départ dans la conversation. Ça vous donne une idée du progrès réalisé par ces modèles et de ce que j’en pense maintenant.

Et pour répondre à l’interrogation de départ, est-il trop tard ? J’ose espérer que non, car il n’est jamais trop tard pour bien faire. Cependant, le verdict va appartenir à l’acheteur, car dans ce créneau, le coup de cœur et l’émotion jouent toujours un grand rôle dans la décision, tout comme le prestige associé au logo.

Le gros du défi, il est là.

On aime

Sensation de connexion avec la route

Système multimédia convivial

Rapport qualité/prix fort intéressant

La traction intégrale est livrable en option

On aime moins

Le côté quelconque de la présentation au bloc d’instruments

L’espace compté aux places arrière

L’écran de type flottant n’a rien d’esthétique

La concurrence principale

Audi S4

BMW M340i

Mercedes-Benz Classe C AMG 43

Lexus IS 350

Genesis G70 3.3T