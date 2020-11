Ford se prépare pour la vaccination de ses employés

Ford a déclaré mardi avoir commandé une douzaine de congélateurs pouvant stocker en toute sécurité le vaccin contre la Covid-19 qui a été mis au point par la compagnie Pfizer. Le geste posé par l’entreprise vise à garantir que ses travailleurs aient accès à ce dernier, ainsi qu’à d’autres, lorsqu’ils seront déployés à l’échelle nationale.

L’achat de Ford reflète les efforts mis de l’avant par les villes américaines et les États pour acheter des équipements permettant de stocker des millions de doses du vaccin de Pfizer à des températures de moins de 70 degrés Celsius, bien inférieures à la norme qui est habituellement de 2 à 8 degrés Celsius.

« Nous réalisons tout cela afin de pouvoir mettre le vaccin à la disposition de nos employés sur une base volontaire », a déclaré Kelli Felker, porte-parole de Ford. Les détails sur la façon dont la compagnie utilisera les congélateurs, qui devraient être livrés d’ici la fin de l’année, sont en cours d’élaboration, a-t-elle ajouté.

Les travailleurs qui œuvrent sur les chaînes d’assemblage sont considérés comme essentiels dans la plupart des États, mais ils ne figurent pas au sommet des listes pour l’obtention des vaccins. Ces derniers seront en premier lieu administrés aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite, ainsi qu’à toute personne jugée à risque.

Les constructeurs ont largement réussi à éviter la propagation du coronavirus parmi les salariés de leurs usines après un arrêt de deux mois au printemps dernier, mais les cas de Covid-19 et les hospitalisations sont en hausse aux États-Unis, en particulier dans le Midwest. La situation est donc à surveiller de près. Plus rapidement une majorité de travailleurs seront vaccinés, plus rapidement le risque d’éclosions s’en trouvera diminué.

Ford a elle-même décidé d’acheter des congélateurs. Elle n’a pas révélé le montant qu’elle débourserait avec cette mesure, mais les unités spécialisées requises par le vaccin de Pfizer peuvent coûter entre 5000 et 15 000 dollars pièce, selon les responsables de l’industrie.

Le milieu s’attend aussi à des ruptures de stock, car la demande sera grande. Heureusement, d’autres vaccins seront disponibles et jusqu’ici, ces derniers ne requièrent pas un entreposage à une si basse température.

Il faudra voir de quelle façon tout cela va se dérouler au cours des prochains mois. On avance sur un terrain inconnu.

De son côté, General Motors (GM) a déclaré qu’elle n’avait pas acheté de congélateurs pour le moment. « Nous prenons des mesures pour être prêts à mettre des vaccins à la disposition de nos employés lorsque le moment sera venu et que les vaccins seront disponibles », a déclaré Patrick Morrissey, porte-parole de l’entreprise.

Ailleurs dans l’industrie, on demeure muet pour l’instant alors qu’on observe assurément la situation de près. Les prochaines semaines et les prochains mois vont nous faire vivre quelque chose d’unique sur la planète.