Fiabilité selon Consumer Reports en 2021 : la Toyota Prius est le modèle le mieux coté

La semaine dernière, nous avons jeté un coup d’œil sur le nouveau classement des marques automobiles les plus fiables en 2020, tel que determiné par Consumer Reports. Leur classement des marques, qui a vu Mazda dépasser Toyota et Lexus cette année dans un résultat un peu surprenant, est basé sur la note moyenne accumulée par tous les modèles d'une marque.

Aujourd'hui, nous partageons avec vous quels modèles individuels sont le mieux cotés pour l’année qui vient suite à l'enquête annuelle de la revue américaine, qui a vu quelque 329 000 propriétaires de modèles 2000 à 2020 être sondés. Le magazine utilise ces données pour établir une note qui « prédit » le niveau de fiabilité que devrait livrer chaque modèle en 2021. Seuls les véhicules pour lesquels deux ans de données sont disponibles sont éligibles.

Alors que le classement général des marques a vu Mazda écarter Toyota et Lexus de leur place habituelle au sommet, l'ordre naturel des choses a été respecté en ce qui concerne les modèles individuels. La voiture hybride Toyota Prius a obtenu un score de 93 sur 100. Le VUS compact Lexus NX et le modèle sous-compact Buick Encore ont terminé à égalité en deuxième place avec une note de 91.

Le VUS intermédiaire Lexus GX et le Honda HR-V, beaucoup plus petit, complètent le top 5 à égalité grâce à des notes identiques de 90.

Au cas où vous vous demanderiez quel est le meilleur modèle représentant le nouveau champion en titre Mazda, il s’agit du Mazda CX-5, et avec un score de 85, il se place en 10e position. Ce qui signifie évidemment que Mazda a bien fait sur l'ensemble de sa gamme pour se retrouver en tête de liste en matière de fiabilité.

Voici le classement des 10 modèles de véhicules les plus fiables pour 2021, selon Consumer Reports :

N° 1 - Toyota Prius (93 sur 100)

N° 2 - Lexus NX (91)

N° 2 (ex aequo) - Buick Encore (91)

N° 4 - Lexus GX (90)

N° 4 (ex aequo) - Honda HR-V (90)

N° 6 - Toyota Prius Prime (88)

N° 7 - Hyundai Kona (87)

N° 8 - Audi A5 (86)

N° 8 (ex aequo) - Audi A4 (86)

N° 10 - Mazda CX-5 (85)