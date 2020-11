Premier essai du Ford F-150 hybride 2021 : en attendant le modèle électrique

Auto123 y va d’un premier essai du Ford F-150 Limited hybride 2021.

Ford ne manque pas une occasion de souligner que le F-150 est le camion le plus vendu au Canada depuis 54 ans. Et question de conserver sa place d’honneur, chaque année, Ford ajoute quelque chose de neuf à son modèle. Pour 2021, une version hybride vient se greffer aux modèles courants, un geste de nature à faire patienter ceux qui attendent la version purement électrique qui arrivera quelque part en 2022.

Ford a donc mis à notre disposition pour quelques heures un modèle Limited équipé du moteur V6 de 3,5 litres avec l’option hybride PowerBoost. Il faut préciser ici qu’il ne s’agit pas d’une version enfichable d’un F-150. Ford a installé un moteur électrique qui ajoute 44 chevaux et 221 livres-pieds de couple au moteur V6 Ecoboost de 3,5 litres. Vous avez donc un F-150 qui produit 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. C’est la très bonne boîte automatique à 10 rapports de Ford qui s’occupe de distiller la puissance.

Cette option hybride est livrable uniquement avec les modèles SuperCrew et l’option coûte entre 2500 $ et 4800 $, selon la version du camion. Notre modèle à l’essai était une déclinaison Limited, la mieux équipée de tous les F-150, avec un coût de revient à 2500 $. Ainsi équipé, notre F-150 coûtait 93 000 $, une jolie somme pour un pick-up ; mais attention, un sacré pick-up.

Colosse tranquille

Même si le moteur électrique donne un surplus d’énergie au modèle hybride, ce qui le place nez à nez avec un Raptor, sa conduite et l’utilisation de la puissance n’est pas la même. On parle ici d’un colosse tranquille. Vous serez en mesure de réaliser un temps autour de 5,3 secondes pour un 0-100 km/h, mais vous n’aurez pas vraiment envie de tester cette statistique tellement vous profitez d’un niveau de confort digne d’une voiture de luxe.

Ford a encore une fois repensé les intérieurs pour 2021. Notre modèle d’essai venait avec plein de fonctionnalités pour ceux et celles qui utilisent leur F-150 comme outil de travail. Vous avez par exemple un sélecteur de vitesse qui se rabat sur simple pression d’un bouton pour laisser place à une surface de travail qui se loge par-dessus la console centrale. Idéal pour placer son ordinateur portable pour ceux qui doivent travailler sur les chantiers (option de 200 $). Vous avez aussi des sièges baquets à inclinaison maximale qui procurent un endroit de repos si vous êtes à la chasse, en pause au travail ou en camping.

Ford a également installé le plus récent système Sync 4 avec écran vertical de 12 pouces. Cet écran tactile peut même être utilisé avec des gants et il inclut un accès WI-FI 4G LTE de série. Ce système Sync va aussi offrir des mises à jour automatique.

Vous retrouvez aussi plusieurs prises de courant intelligentes et la version Limited offre des sièges en cuir perforé « multiposition » d’un confort olympique, de même qu’un système audio Bang & Olufsen. Ajoutez à cela une insonorisation poussée et vous avez réellement l’impression d’être dans une voiture de luxe.

Notre modèle était aussi équipé du système Co-Pilot 360 de Ford (offert en option) qui se veut un groupement de caractéristiques qui améliorent la sécurité. Il comprend des phares automatiques, un système de maintien de la voie, une caméra de recul avec assistance dynamique à l’attelage (très pratique), de l’information sur les angles morts, un sonar de recul, ainsi que l’alerte de trafic transversal, entre autres.

Comment fonctionne le Pro Power Onboard

Cette option hybride permet de transformer votre F-150 en génératrice mobile. Vous avez dans la boîte du camion quatre prises de 110 volts et une prise de 240 volts. Vous pouvez ainsi, selon que vous êtes sur un chantier de travail, à la chasse ou au camping, brancher un chauffage d’appoint, ou utiliser une ponceuse ou une tronçonneuse électrique.

La batterie qui fait 1,5 kWh permet d’emmagasiner de l’énergie et lorsque cette dernière voit son niveau être bas, le moteur à essence entre en action pour la recharger. Vous retrouvez dans la boîte un bouton vert qui sert à mettre la batterie en marche et à l’éteindre en appuyant dessus une deuxième fois. Vous profitez aussi d’un bouton dans l’habitacle qui vous permet de désactiver les prises ou de les mettre en mode de faible puissance. L’écran ainsi activé averti que le moteur s’allumera périodiquement et recommande aux utilisateurs de ne pas utiliser le camion à l’intérieur. Une grande partie de cette fonctionnalité peut également être surveillée et contrôlée grâce à une application sur votre téléphone intelligent.

Question de rendre la tâche encore plus facile pour ceux qui doivent travailler, Ford offre une conception unique du hayon. Vous avez en option une surface de travail plane avec échelle graduée et des ouvertures pour installer des serres qui permet de scier, poncer ou mesurer des objets.

Sur la route

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la puissance est très bonne et le fait de baigner dans le luxe ne vous donne pas envie de tester les limites. Il ne faut pas oublier qu’avec l’ajout de cette batterie, le poids devient conséquent et si nous avons détecté un petit point faible, c’est au freinage. En plus d’être lourd, Ford utilise pour les modèles hybrides un freinage électrique qui combine un freinage régénérateur et à dépression. Le résultat est mi-figue, mi-raisin. La réponse de la pédale de frein est dure et le freinage n’est pas toujours efficace. Il faut freiner à quelques reprises pour trouver le bon dosage. Ford devra peaufiner cet aspect du camion.

En ce qui concerne la tenue de route, rien à redire. Malgré un roulis qui est naturel sur une bête de cette taille, le camion se contrôle très bien même si la direction est toujours un peu lente sur ce genre de véhicule. Le silence à bord est remarquable et Ford annonce une capacité de remorquage à 12 400 livres.

Sans surprise, l’autre bonne nouvelle touche la consommation. Notre trajet fut assez court (moins de 100 km), mais pour ce que ça vaut, l’ordinateur de bord indiquait 12,4 litres aux 100 km à notre retour. Difficile de s’y fier pour un aussi court trajet. Ford annonce une moyenne de 9,8 litres aux 100 km avec le moteur 3,5 EcoBoost et cette approche hybride, un chiffre plus que respectable pour une bête de cette taille.

Conclusion

Est-ce que cette option hybride est intéressante ? Si vous cherchez uniquement l’économie de carburant, vous serez sans doute mieux servi par une version Diesel. Cependant, si vous utilisez votre F-150 pour vos loisirs où encore sur un chantier là où il n’y a pas d’électricité, vous n’aurez plus besoin de transporter une génératrice avec vous ; le système Pro Power Onboard devient une solution intégrée très intéressante et unique dans ce segment.

On aime

Niveau de luxe élevé

Excellente insonorisation

Génératrice à bord très bien pensée

On aime moins

Difficile de bien doser son freinage

Direction un peu lente

Des pneus un peu plus mordants seraient les bienvenus