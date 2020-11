Premier coup d’œil au VUS GMC Hummer

Le mois dernier, lors de la présentation du premier match de la Série mondiale de Baseball, GMC a procédé au grand dévoilement de sa camionnette Hummer. On savait déjà à ce moment qu’un VUS était aussi en préparation. Selon toutes vraisemblances, on a eu droit à un petit aperçu de ce dernier la semaine dernière.

En fait, nous vous rapportions à ce moment-là également que lors d’une présentation marketing de General Motors (GM) en compagnie d’investisseurs, on avait possiblement eu un aperçu de la camionnette électrique que prépare Chevrolet alors qu’en arrière-plan des présentateurs, on pouvait voir quelques véhicules.

Et bien l’un de ceux-là semble bien être la version VUS du Hummer électrique.

Sans surprise, la version utilitaire du Hummer partage une grande partie de son design avec la camionnette, notamment le bouclier, les roues, les ailes carrées, la plaque de protection et la hauteur de caisse. Bien que GM n’ait rien confirmé, on devine que le VUS utilisera le même bloc-batteries Ultium avec une architecture de 800 volts, affichera une autonomie maximale d’environ 600 miles et possédera un groupe motopropulseur offrant 1000 chevaux.

L’intérieur devrait également être un copier-coller de ce qu’on retrouve à bord du pick-up avec un grand écran central et un groupe de jauges numériques. On verra si le VUS Hummer héritera des panneaux de toit amovible et de tous les outils de conduite hors route promis avec la version munie d’une caisse. Si ça devait être le cas, le nouveau Ford Bronco, ainsi que le Jeep Wrangler, aurait un rival électrique dans les pattes.

On est encore loin de la coupe, toutefois, car l’arrivée de la version camionnette du Hummer ne se fera pas avant une année complète chez nous. Pour l’instant, on ignore à quel moment précis se pointera le VUS.

La table est mise, néanmoins.

