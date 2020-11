Une apparition surprise du Chevrolet Silverado électrique ?

À travers l’industrie automobile, de nombreuses camionnettes électriques sont en préparation. Qu’on pense simplement au GMC Hummer qui a été présenté récemment, mais aussi aux modèles que Rivian, Ford et Tesla ont dans le collimateur.

Et Chevrolet, bien sûr, alors qu’on sait que l’entreprise travaille au développement d’une variante électrique de son modèle Silverado.

La présentation officielle de ce dernier n’est pas pour demain matin, mais lors d’une présentation marketing tenue en ligne par l’entreprise, le véhicule a fait une apparition timide en arrière-plan.

Ce qui est intéressant à première vue, c’est que le pick-up qui a été aperçu ne semble pas être une simple copie électrique du Silverado actuel. Sa partie avant est plus basse et plus arrondie et elle est accentuée par une calandre qui ajoute un élément 3D à la présentation. Le logo de Chevrolet apparaît sur un élément décoratif horizontal qui relie les phares.

Puisque le modèle n’est pas attendu avant quelques années, il est aussi possible qu’il nous montre le style de la prochaine génération de la camionnette de l’entreprise.

Les passages de roue sont découpés et recouverts de plastique noir. On note aussi qu’il n’y a pas de séparation visible entre la cabine et la boîte. À ce propos, les côtés de la caisse s’élèvent vers la lunette arrière, au lieu de proposer un angle de 90 degrés. L’approche rappelle le GMC Hummer, mais aussi le Honda Ridgeline de première génération, et même le défunt Chevrolet Avalanche.

On présume bien sûr qu’il s’agit du futur Silverado électrique, mais rappelons qu’aucune confirmation n’a été donnée par General Motors (GM). Une façon de nous titiller ? Probablement.

Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est que le modèle offrira un rayon d’action variant entre 500 et 600 kilomètres. On devine qu’il partagera quantité de composantes avec le GMC Hummer qui sera en mesure de recevoir un, deux ou trois moteurs électriques, ainsi que la technologie de batterie Ultium de GM. Conséquemment, il faut s’attendre à une gamme variée et non à une offre unique.

Voilà qui est intéressant pour le consommateur.

Il faudra patienter, toutefois, car le modèle pourrait ne pas se pointer avant l’année 2023 comme modèle 2024. Ce Silverado « vert » est l’un des 30 véhicules électriques que General Motors proposera à travers le monde d’ici 2025. La cheffe de la direction de GM, Mary Barra, a déclaré que l’offensive coûtera quelque 27 milliards de dollars.