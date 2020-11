Essai du Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 2021 : la démocratisation à l’œuvre

Auto123 y va d’un essai du Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 2021.

Ça change très rapidement dans l’automobile. Il y a 10 ans à peine, la catégorie des multisegments luxueux de poche n’était qu’une idée. Au moment d’écrire ces lignes, à quelques jours de 2021, ce créneau est l’un des plus chauds de l’industrie. Lancé pour l’année-modèle 2015, le Mercedes-Benz GLA est venu épauler le coupé quatre portes CLA dans les efforts de démocratisation de la marque à l’étoile d’argent. À l’époque, le géant de Stuttgart voulait élargir son auditoire en proposant des véhicules plus accessibles et force est d’admettre que le GLA a réussi son pari.

D’ailleurs, la marque allemande a doublé sa mise depuis quelques mois avec l’introduction d’une nouvelle CLA, mais également d’une Classe A disponible en deux formats, ainsi que d’un GLB, une sorte de GLA plus « macho ». Le GLA est le dernier de la ligne à recevoir ses ajustements, juste à temps pour la nouvelle année.

Portrait d’un multisegment qui essaye (enfin) de se détacher de son image de Classe A surélevée… voici ce que j’ai retenu de ces quelques jours d’essai à l’automne 2020.

Des airs de multisegment

Il ne s’agit pas d’une critique, mais la génération sortante du GLA ressemblait à quelques détails près à une Classe A haute sur pattes. Cette nouvelle livrée délaisse cette image de « voiture » pour se positionner davantage comme un véhicule utilitaire, et ce, malgré des dimensions quasi identiques à celles du modèle en service depuis cinq ans. En effet, à l’exception de la longueur qui perd quelques millimètres à peine au passage, le nouveau GLA est plus haut, plus large, en plus de profiter d’un empattement plus généreux, signe qu’il y a plus d’espace à l’intérieur.

On ne peut pas dire que les designers de la marque y sont allés d’une silhouette dramatique. Le nouveau GLA est assez sobre, surtout avec cette robe noire classique, ses jantes de 18 pouces (les plus petites disponibles) et cet habitacle beige. Le bouclier est un « copié-collé » des autres produits récents de la marque, tout comme le dessin des feux de position à l’arrière.

Finalement, à part peut-être la fenestration latérale qui se termine en pointe à l’arrière, le GLA risque de se fondre admirablement à la jungle urbaine. En revanche, je doute que l’exercice soit aussi facile avec les livrées AMG qui s’ajouteront éventuellement à la gamme.

Pas de surprises à l’intérieur

Un rapide coup d’œil à l’intérieur révèle ce à quoi les habitués des récents modèles s’attendent : une planche de bord qui se démarque par son vaste écran qui occupe les deux tiers du champ visuel des passagers de la première rangée. Il s’agit en fait de deux écrans réunis, les deux qui sont personnalisables aux goûts de l’usager.

Comme pour les autres modèles de la marque, on accède à ce système d’infodivertissement via le pavé tactile logé au centre de la console qui sépare les passagers à l’avant, Mercedes qui privilégie ce maigre bâtonnet monté sur la colonne de direction pour sélectionner les fonctions (P,R,N,D) de la boîte de vitesses automatique. Il y a donc amplement d’espace entre les passagers avant.

Toutefois, je ne suis pas prêt à dire que la navigation à travers les nombreux menus affichés à l’écran est d’une facilité déconcertante. En fait, je me suis moi-même surpris à toucher l’écran tactile, jugeant que c’était plus direct comme approche.

Au-delà de l’utilisation de toute cette technologie, le GLA est un véhicule agréable à tenir en main avec un superbe volant multifonctions et un champ de vision surprenant pour un utilitaire de cette taille. J’ai toutefois trouvé que les sièges étaient un peu durs, une particularité que le GLA partage avec d’autres produits germaniques.

La bonne nouvelle pour cette deuxième génération du modèle se trouve derrière, l’espace pour les jambes des passagers qui a gagné quelques centimètres et ça paraît! Quant au coffre, il gagne lui aussi quelques litres en espace cargo, mais inutile d’écrire à votre mère, car c’est du pareil au même… lorsque la banquette est relevée.

Un moteur 2,0-litres turbo… la norme de la catégorie

À l’exception de quelques modèles marginaux – par leur motorisation de petite cylindrée – , la norme du segment est de faire appel à un 4-cylindres turbo de 2,0-litres. C’était le cas avec le GLA précédent et c’est encore le cas avec cette version révisée du modèle. Le petit moulin a gagné quelques chevaux pour cette mouture, la puissance qui est dorénavant fixée à 221 chevaux, tandis que le couple optimal est à 258 lb-pi. Jetez un coup d’œil aux fiches techniques des autres protagonistes et vous verrez que même les statistiques reliées aux mécaniques sont quasi identiques.

Comme pour la génération précédente (et ses cousins de plateforme), le nouveau GLA fait aussi appel à une boîte à double embrayage à sept rapports, l’unité à huit vitesses qui est réservée aux deux autres livrées AMG.

Au volant

Comme c’est de plus en plus le cas de nos jours, le GLA a droit à son propre système de gestion électronique, le véhicule qui offre trois modes de conduite via le petit levier à gauche du pavé tactile. D’une simple pression sur ce dernier, le multisegment de poche peut passer de véhicule sans histoire à quelque chose d’un peu plus épicé. Bien loin des variantes AMG, le mode Sport a tout de même l’avantage d’étirer la longueur des rapports et raffermir la direction, et ce, même s’il y a encore un flou au centre. À l’inverse, le mode Eco semble étouffer quelque peu la mécanique, tout ça dans l’unique but de sauver quelques sous à la facture annuelle de carburant.

Pour les montées en adrénaline, il faudra attendre les versions sportives, car la mission première de ce GLA 250 est de donner à ses occupants une expérience de conduite relaxante avant tout, ce qu’il accomplit avec brio en les isolant des bruits de la route et même en absorbant plutôt bien les irrégularités de la route. Si les jantes de 20 pouces vous intéressent par contre, prenez donc le temps de faire un essai routier sur une chaussée usée, on ne sait jamais!

Le mot de la fin

Il ne fait aucun doute dans ma tête que l’alignement de Mercedes-Benz va rétrécir au fil des prochaines saisons, le constructeur qui compte simplement trop de modèles. Toutefois, l’avenir du GLA semble assuré, même que la marque de Stuttgart prépare une livrée purement électrique du modèle. Le format est parfait pour la ville, sans trop sacrifier l’aspect utilitaire, tandis que les performances sont au rendez-vous pour un véhicule qui n’a pas la prétention d’être sportif à la base.

Le prix demandé n’est certainement pas accessible à tous à 42 400 $ comme prix de base (48 150 $ tel que testé), mais c’est le prix à payer pour accéder au segment luxueux et utilitaire de nos jours.

On aime

Consommation de carburant

Douceur de roulement

Qualité des graphiques (infodivertissement)

On aime moins

Prix des options

Volume du coffre guère mieux

Confort des sièges

