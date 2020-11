Infiniti présente le nouveau QX55 2022

Le tout-nouveau Infiniti QX55 2022 fait son entrée (virtuelle).

Infiniti, qui semble faire du sur place depuis quelques années, vient de dévoiler un nouveau VUS, le QX55. On savait que l’arrivée de ce dernier se préparait en coulisse ; on en sait maintenant plus sur lui.

Esthétiquement, tout demeure une question de goût, mais disons que l’avant, avec une grille hyper massive, laisse perplexe. Les grosses calandres sont à la mode à travers l’industrie, mais ça ne veut pas dire que c’est nécessairement beau. À l’arrière, c’est nettement mieux réussi. Et si vous croyez reconnaître là l’approche que la compagnie avait utilisée avec son FX au début des années 2000, vous avez un très bon œil ; la ligne de toit et l’arrière du QX55 sont inspirés de celui qui a fait fureur il y a près de 20 ans.

À bord, c’est beaucoup plus classique. On remarque d’emblée l’intégration des deux écrans à la console, une pratique qui va à contre-courant de la mode qui nous fait voir une orgie d’écrans flottants depuis quelques années. On félicite ici la façon de faire qui est nettement plus harmonieuse pour l’œil. La console centrale est stylisée avec cette ligne contrastante qui s’étend du bloc d’instrument à l’appuie-bras, une touche qui ajoute de la classe à la présentation. C’est du moins ce qui est visible sur les photos de la version qui nous a d’abord été montrée.

Mécaniquement, la firme fait appel à son moteur 4-cylindres turbo de 2 litres à compression variable (268 chevaux et 280 lb-pi de couple). Ce dernier a fait ses débuts en janvier 2018 sous le capot du QX50. Il promettait une puissance maximale avec une consommation d’essence minimale, bref un rapport intéressant de ce côté. S’il s’est avéré efficace, son mariage avec une boîte à variation continue nous avait laissés sur notre appétit. Ce sera aussi le cas ici. Espérons simplement que les améliorations apportées à cette dernière rendront l’expérience plus agréable.

Au menu, trois versions seront livrables, soit les déclinaisons Luxe, Essential ProAssist et Sensory. En Amérique du Nord, chacune sera livrée avec la traction intégrale, des roues de 20 pouces, le système InTouch à deux écrans (huit et sept pouces), ainsi que les applications Android Auto et Apple CarPlay (sans fil), l’accès à Internet et quatre ports USB, notamment.

Pour ce qui est de l’équipement de chacune des versions, disons qu’en analysant la dotation, c’est à partir de la variante Essential qu’on retrouve ce à quoi l’on s’attend d’un véhicule de luxe. Par exemple, la version de base propose un revêtement en cuirette et une chaîne audio à six haut-parleurs. En passant au modèle Essential, on trouve une finition en cuir et la chaîne Bose compte 16 haut-parleurs. Cette déclinaison offre aussi, de série, la navigation et le régulateur de vitesse adaptatif. Pour profiter du système ProPilot Assist et de l’affichage tête-haute, il faut regarder au sommet de la hiérarchie. Là, on trouve également des boiseries naturelles en érable à port ouvert, de même qu’un hayon qui s’ouvre avec le mouvement du pied.

Pour le reste, il faudra voir au moment où nous pourrons mettre la main sur le modèle. La compagnie ne réinvente rien ici alors qu’elle a besoin qu’on lui donne un sérieux coup de barre. Peut-être est-ce que ce produit servira de transition entre la gamme actuelle et celle à suivre qui sera en partie électrifiée ?

Le QX55 va faire ses débuts au printemps de 2021. Les prix et les cotes de consommation seront annoncés alors que nous serons à l’aube des débuts du modèle.