Jeep confirme l’arrivée d’un Wrangler à moteur V8 en 2021

C’était un secret de polichinelle, mais la confirmation est tombée ; le Jeep Wrangler pourra être équipé d’un moteur V8, et ce, à compter du début de 2021. Les amateurs du modèle peuvent d’emblée remercier Ford et son Bronco ; la concurrence pousse toujours vers les plus hauts sommets.

Le bloc en question n’est nul autre que le fameux moteur 392 de la marque, un V8 de 6,4 litres offrant 470 chevaux. Ce dernier sert déjà les versions 392 des modèles Challenger, Charger et Durango chez Dodge. Il peut aussi être trouvé sous le capot du Jeep Grand Cherokee SRT.

Cette fois, il va prendre du service avec la version Rubicon du Jeep Wrangler. Sa puissance, qui inclut aussi 470 livres-pieds de couple, sera transmise aux quatre roues par une boîte automatique à huit vitesses qui propose aussi des palettes montées au volant. Jeep affirme que son Rubicon 392 sera en mesure d’effacer le 0-96 km/h en seulement 4,5 secondes. Le quart de mile ? Seulement 13 secondes.

La version Rubicon sera donc la seule capable d’accueillir cette mécanique. Cette dernière est la plus compétente de la famille, elle qui profite d’une boîte de transfert permanente à deux vitesses, d’essieux Dana 44 avec différentiels à verrouillage électronique, d’amortisseurs de marque Fox, d’un dispositif électronique de déconnexion de la barre stabilisatrice avant pour une articulation maximale, et d’un rapport de pont final de 3.73. Des roues de 17 pouces ceinturées de pneus tout terrain BFGoodrich K02 de 33 pouces servent de chaussettes au modèle.

Pour tenir compte de la puissance supplémentaire offerte par le moteur V8, Jeep a renforcé le châssis du modèle avec de l’acier supplémentaire, des bras de commande supérieurs avant améliorés et des articulations de direction en fonte.

Le Rubicon 392 est équipé de sièges en cuir avec surpiqûres bronze qui s’harmonisent avec les accents bronze de l’extérieur. Le modèle profite aussi de série d’un écran tactile de 8,4 pouces avec des menus qui détaillent les fonctions hors route du véhicule, notamment le tangage et le roulis, les coordonnées GPS et la répartition de la puissance. Et, comme avec les autres Wrangler de la gamme Jeep, une foule d’accessoires seront accessibles via la famille de produits Mopar, le tout pour une personnalisation maximale.

Le prix du modèle américain se situera tout juste sous la barre des 50 000 $. On doit donc s’attendre à quelque chose autour de 60 000 $ chez nous, mais nous vous reviendrons avec le prix lorsque celui-ci nous aura été confirmé.

