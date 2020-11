Premier essai de la Hyundai Elantra 2021 | Viser le sommet

Auto123 y va d’un premier essai de la Hyundai Elantra 2021.

Si vous avez perdu le fil du temps, cela fait bientôt 30 ans que l’Elantra circule sur nos routes. La première version du modèle est arrivée en 1992 et ne payait pas de mine. C’est à peine si on la remarquait.

Elle en a fait du chemin depuis. L’Elantra occupait l’an dernier le troisième rang des ventes dans sa catégorie au Canada comme au Québec derrière la Civic chez Honda, qui domine ce segment depuis des années, et moins de 1000 unités derrière la Toyota Corolla au Québec. Hyundai vise maintenant à aller plus haut sur le podium avec cette nouvelle mouture qui débarque pour 2021.

Des lignes inspirées de la Sonata

Nous avons droit à un nouveau modèle à tous les points de vue. Construite sur une nouvelle plateforme, cette 7e génération offre un empattement plus long, des voies plus larges et un style extérieur audacieux qui se veut dans la lignée des coupés 4-portes. Elle emprunte ainsi une partie de son inspiration à la Sonata qui a changé de peau l’an dernier.

Ce qui ressort beaucoup de ce nouvel exercice de style est l’allure générale plus haut de gamme qui, malgré le prix abordable, laisse croire à un véhicule plus dispendieux. Grâce à ses dimensions extérieures plus importantes, l’intérieur en profite également. La position assise est désormais plus basse pour contrecarrer le toit aux formes fuyantes à l’arrière, une approche qui aurait pu réduire l’espace pour la tête des occupants aux places arrière.

Bien équipé

Les constructeurs coréens continuent de nous en donner pour notre argent. La liste d’équipement de série très complète comprend la prévention des collisions frontales, l’aide au maintien de la trajectoire, un avertisseur d’attention du conducteur et une caméra de recul.

La version Ultimate mise à l’essai proposait aussi des éléments plus poussés comme l’assistance à la conduite sur autoroute, qui aide à rester centré sur sa voie et à une distance sécuritaire derrière le véhicule qui vous précède, une alerte d’occupant à l’arrière et l’alerte de sortie en toute sécurité, en plus d’un régulateur de vitesse intelligent.

Ce modèle haut de gamme profite également d’un tableau de bord entièrement numérique avec un écran personnalisable qui change de configuration selon le mode de conduite, une caractéristique que l’on retrouve habituellement avec des modèles de luxe.

L’Elantra est aussi le premier véhicule de son segment à recevoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil lorsqu’il est équipé du système audio à écran de huit pouces. Plus besoin de traîner de fil. Hyundai a ajouté que l’an prochain, vous pourrez également utiliser la navigation sans fil à partir de votre téléphone intelligent.

Finalement, vous profitez d’un large écran à haute définition de 10,25 pouces avec navigation et chaîne audio. Ce système offre une fonctionnalité améliorée face à l’ancienne génération, y compris une possibilité de partage d’écran. Nous avions même un éclairage d’ambiance personnalisable de 64 couleurs à notre disposition, une fonction qui invite à la détente.

Hyundai a aussi pensé à toutes sortes de petits détails comme l’écran tactile du système d’infodivertissement qui est incliné vers le conducteur pour un accès plus facile. Les nombreux ajustements permettent de trouver une bonne position de conduite. L’excellent dégagement pour les jambes et les épaules à l’arrière ajoute au confort des passagers.

Une conduite tranquille

Hyundai n’avait mis à notre disposition que la version régulière de la nouvelle Elantra. Cette dernière, plutôt tranquille, est équipée d’un moteur 4-cylindres de 2 litres offrant 147 chevaux et 131 livres-pieds de couple. Seule la version de base Essential est offerte avec une boîte manuelle. Tous les autres modèles viennent avec la boîte CVT de Hyundai. Dite intelligente, elle simule les changements de rapports pour réduire le niveau de douleur de vos oreilles lorsque vous appuyez franchement sur l’accélérateur.

L’accent est mis sur le confort et non la performance. Si vous voulez plus de puissance, Hyundai va amener plus tard au mois de novembre la version N Line avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 201 chevaux. Si cela n’est pas encore assez, la compagnie prépare pour 2021 une véritable version N. Celle-ci va emprunter la mécanique 4-cylindres turbo de 2 litres de la Veloster N avec plusieurs ajustements de performances pour la suspension, le châssis, la direction et autres. Et sous le capot, on retrouvera 276 chevaux.

Enfin, pour ceux qui veulent faire encore mieux que les 6,7 litres aux 100 km de moyenne qui nous avons réussi à enregistrer avec notre version régulière, Hyundai va vous offrir une Elantra hybride avec le groupe motopropulseur de la Ioniq hybride. Cette dernière sera la championne de l’économie de carburant.

Dans notre version Ultimate à l’essai, comme pour toutes les autres versions, la puissance passe uniquement par les roues avant et l’accent est mis sur le confort. La conduite silencieuse et la tenue de route sont correctes, sans plus.

Un prix réaliste

Le prix de départ d’une version manuelle de l’édition Essential est de 17 899 $. Il est vrai que ce dernier possède un peu moins d’équipement, mais elles se font très rares les voitures sous la barre des 20 000 $.

Notre modèle d’essai, une version Ultimate Tech avec pratiquement tout ce qui peut être offert, y compris deux écrans numériques, la connectivité sans fil des téléphones intelligents, les sièges chauffants, et plus encore, s’affichait à 28 299 $. Ce que nous considérons encore comme une très bonne affaire.

Les versions Preferred, qui seront sans doute les plus populaires, commencent à 21 899 $ et les modèles Ultimate d’entrée de gamme sont à 25 599 $, soit environ 1000 $ de plus qu’une version hybride.

Conclusion

Avec un style audacieux et haut de gamme, un vaste choix de modèles et plusieurs mécaniques à venir, l’Elantra se place en joueur qui va en imposer dans sa catégorie, soit celle des compactes. Il est bon de voir qu’à l’heure ou bien des constructeurs abandonnent systématiquement les voitures pour les VUS, Hyundai continue d’investir pour ceux qui savent apprécier les plaisirs de conduire une voiture.



On aime

Liste complète d’équipements de série

Économie d’essence

Espace généreux pour les passagers

On aime moins

Moteur qui manque de vie

Boîte CVT bruyante en accélération

Style qui ne va pas plaire à tous