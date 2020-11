Porsche Cayenne Coupé Turbo S 2020 | 10 choses à savoir

Auto123 vous présente 10 choses à savoir sur le Porsche Cayenne Coupé 2020.

À son lancement en 2003, le Porsche Cayenne n’avait pas un avenir très brillant devant lui. Les puristes de la marque étaient bouleversés de voir arriver un VUS. Cependant, la qualité du produit offert a aidé à faire en sorte qu’il fasse partie du décor intégral chez Porsche. Certes, l’engouement grandissant du marché pour les VUS a également aidé à sa cause dans les années subséquentes.

Treize ans plus tard, le Cayenne se vend, et se vend même très bien, comme des petits pains chauds de luxe en fait. Si bien que depuis l’année dernière, il se décline également en version coupée. On le voit bien, les VUS coupés sont à la mode et tous les constructeurs y vont avec leur recette pour arriver à découper l’arrière de leurs produits avec des résultats plus ou moins bien réussi. Depuis 2019, le Cayenne a reçu une légère mise à jour et Porsche en a profité pour introduire cette version coupée qui est plutôt bien réussie.

Vous allez arguer que Porsche n’invente rien ici, car elle rejoint simplement la concurrence, soit BMW, Mercedes et Audi, respectivement avec les X6, GLE et Q8. Sans dire que la marque allemande a révolutionné quoi que ce soit, selon nous, Porsche a utilisé à la base un VUS qui connaît déjà un certain succès.

Ainsi, sans avoir eu à créer de toute pièce un nouveau véhicule, elle a juste eu à faire quelques modifications à l’arrière. Avec cette version coupée, on retrouve aisément l’origine première des Porsche avec un arrière plongeant et arrondi, propre à l’emblématique sportive 911. Les sièges arrière sont également plus sportifs et les acheteurs du coupé ont le choix entre une version arrière à deux places ou à banquette à trois places, et ce, sans frais additionnels.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Cette version coupée se décline dans toutes les configurations livrables du VUS. Porsche vous facturera cependant un supplément totalisant entre 5000 $ et 10 000 $, selon la version.

Les motorisations proposées vont du V6 turbo de 3 litres et 340 chevaux à l’hybride de 670 chevaux. Bien entendu, chez Porsche, comme chez tous les constructeurs de véhicules d’exception, plus vous montez dans la gamme, plus les tarifs montent en flèche avec une liste d’options qui n’en finit plus. Débutant à 87 700 $, le Cayenne Coupé se négocie ainsi à 191 200 $ pour la version la plus déchaînée. Du simple à plus que le double pour un même modèle.

Mais les différences ne s’arrêtent pas là entre les deux types de Cayenne chez les concessionnaires. Nous avons ainsi fait la liste des 10 choses à savoir sur les versions coupées du Porsche Cayenne :

# 1 Le becquet

Le toit en pente permet à la fois d’avoir un becquet de toit standard au-dessus de la lunette arrière et un becquet adaptatif standard à la fin de la lunette qui s’élève de 133 mm à des vitesses supérieures à 90 km/h.

# 2 Le toit

Le Cayenne Coupé arrive avec un toit vitré d’origine. On peut cependant choisir, moyennant un supplément, de le changer pour un toit en carbone. Oui, vous avez bien compris ; on paye maintenant un supplément pour retirer un superbe toit panoramique qui vient de série.

# 3 Places arrière

Malgré la ligne de toit pentue, l’espace aux places arrière est presque la même que celui du Cayenne classique. Pourquoi ? Porsche a abaissé les sièges arrière de 30 mm alors que le toit a une baisse de 20 mm. Cela procure donc une entrée et une sortie plus aisées des passagers beaucoup, sans risque de se cogner la tête.

Le seul hic est que même si le coupé est légèrement plus long que la version normale (4931 mm contre 4918 mm), la zone de chargement est légèrement plus petite avec 625 litres contre 772 avec les sièges arrière en place et 1540 litres contre 1708 avec les sièges rabattus.

# 4 Voiture de sport

Porsche fait des voitures de sport ! Elle a donc logiquement créé un VUS sportif. Nous avons eu à l’essai le modèle turbo développant 541 chevaux, ce qui est peu banal. Le pied droit au plancher, le VUS s’accroche à la route, et même en virage, on a vraiment l’impression d’être au volant d’une voiture sport. À la différence des autres modèles de la concurrence, qui ont tendance comme la plupart des VUS à légèrement tanguer en virage en fonction de la vitesse et du poids, le Cayenne Coupé reste totalement imperturbable.

Petite pointe de nostalgie ; notre modèle d’essai possédait des sièges en tissu classique à motif pied-de-poule.

# 5 Performance

Trois modes bien distincts permettent de sélectionner le type de conduite souhaité. Le mode Normal permet une approche tout en douceur, alors que le mode Sport rend la voiture plus rigide en renforçant la suspension, puis le moteur et la boîte plus nerveuse, ainsi que l’échappement un peu plus audible.

Le mode Sport+, quant à lui, libère toute la fougue de la bête, qui devient alors une vraie Porsche. Il y a un quatrième mode qui permet de personnaliser son véhicule, mais honnêtement, nous ne l’avons pas utilisé tant le véhicule, même en mode Normal, se conduit très bien.

Ce petit sélecteur est placé à portée de main à l’intérieur du volant. Une fonction nous a toutefois intéressés, soit le petit bouton qui est au centre du sélecteur. Il suffit d’appuyer pour faire passer le véhicule en mode Sport+ pendant exactement 20 secondes pour une accélération optimale. Après ce temps, le véhicule se remet en mode Normal. La caféine à petites doses !

# 6 Vision nocturne

Déjà offerte avec quelques véhicules sur le marché, on trouve dans le Cayenne Coupé cette option très pratique et utile pour ceux et celles qui conduisent souvent en milieu urbain ou rural. En effet, cette option détecte les piétons et animaux grand format à l’aide d’une caméra à infrarouge et les affiche sous forme d’image thermique avant qu’il ne soit éclairé par les phares à DEL.

# 7 Vision 360

Grâce à quatre caméras placées autour du véhicule, le système recrée une vision 360 et permet de changer l’angle afin de mieux voir les objets qui se trouvent autour du véhicule. Concrètement, cette belle option à 1360 $ vous permettra de réellement protéger vos superbes jantes de 21 pouces et d’éviter qu’elles se fassent détruire par une chaîne de trottoir.

# 8 Suspension

La première chose qui nous a réellement surpris lors de notre essai de ce Cayenne Coupé est l’absorption de toutes les imperfections de la route par la suspension adaptative. Nous avons déjà roulé avec des véhicules munis de suspension pneumatique. Ainsi armés, ces derniers livrent un niveau de confort impressionnant. Ici, la barre est placée encore plus haute.

En effet, Porsche a recours, en plus de la suspension pneumatique, à un système électronique (PASM) qui contrôle la force d’amortissement de chaque roue en fonction de la route et du type de conduite. Ainsi, en mode Normal, le véhicule vole littéralement au-dessus des trous alors que les passagers ont à peine conscience de l’état désastreux de la route. Une fois en mode Sport ou Sport+, le côté absorbant disparaît et le Porsche Cayenne Coupé devient tout simplement une Porsche, collée à la route !

Malheureusement, ce système se trouve dans la longue, très longue liste d’options disponibles pour faire grimper le prix du modèle de base.

# 9 Le son en 3D

Notre modèle d’essai était équipé de la chaîne audio le plus cher sur la liste des options. À 6620 $, on anticipe une salle de concert sur quatre roues… et c’est ce qu’on reçoit. L’expérience sonore 3D de 1455 W sortant des 21 haut-parleurs nous gratifie d’un son quasiment pur, peu importe le style de musique choisi. À notre avis, il s’agit d’un des rares systèmes audio sur le marché, avec celui de Volvo, qui vaut le supplément de prix.

# 10 Les couleurs

Avec les nouveaux Cayenne, en plus d’avoir amélioré un véhicule qui se vendait déjà très bien, Porsche a audacieusement rajouté des teintes spéciales pour la finition extérieure. Orange fusion, Craie et beige cachemire métallisé sont les nouvelles couleurs disponibles au catalogue. Notre modèle d’essai était de couleur craie et il faisait tourner les têtes.

À vrai dire, nous ne savons pas si les gens étaient attirés par le son du Cayenne Turbo ou bien par sa couleur unique dans le paysage automobile, mais peu importe.

En plus des teintes extérieures, Porsche propose également 23 teintes et combinaisons intérieures.

Conclusion

Malgré leurs lignes de toit différentes, la version coupée du Cayenne et son frangin plus carré sont, dans leurs intérieurs, à peu près les mêmes. Ils offrent d’innombrables options et une qualité de construction exceptionnelle, mais la facture monte vite. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule performant, bien construit et fiable, il n’y a aucun doute ; ce modèle doit être considéré.

Il faut juste avoir à l’idée que ce n’est pas parce que vous payez 148 000 $, comme dans le cas de notre modèle d’essai, qu’il va se pointer avec toutes les options. Notre modèle en avait pour plus de 43 000 $ pour un total de 192 900 $.

Certes, à ce prix, on peut se poser la question ; est-ce que je ne préférerais pas rouler dans un modèle qui débute à 77 000 $, ou aller vers un Audi RS Q8, un Maserati Levante ou un BMW X6 M ?

On aime

Véhicule ultra stable

Puissance canonique

Bon espace intérieur

Qualité de finition irréprochable

Fiabilité du véhicule

On aime moins

Tarif final

Trop d’options (en plus du prix, on en perd notre latin ne sachant pas faire la différence entre tous les choix offerts)

Visuellement, peu de différences entre la version coupée et la variante régulière

La concurrence principale

Audi RS Q8

Maserati Levante

BMW X6 M

Mercedes GLE 63S