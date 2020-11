Ford dévoile son fourgon E-Transit

Ford a procédé cette semaine au dévoilement de son nouveau E-Transit, la version tout électrique de son fourgon du même nom. Le modèle, prévu pour le millésime 2022, va offrir les mêmes fonctionnalités que la version régulière et pourra fonctionner sur environ 200 kilomètres avec une seule charge.

La configuration du modèle est propulsion et l’unique moteur qui le sert propose une puissance de 266 chevaux et un couple de 317 livres-pieds. En tout, huit variantes seront livrables avec trois hauteurs différentes, trois longueurs, ainsi que des modèles à châssis-cabine et tronqués.

Le prix de départ du modèle sera situé tout juste sous les 58 000 $ canadiens.

La capacité de recharge du véhicule proposera la récupération d’environ 15 km en une heure avec un chargeur de niveau 2 ou de 48 kilomètres en 10 minutes avec une borne de niveau 3. Cinq minutes de plus et c’est 72 km que l’on retrouve avec ce type de borne. Les deux options sont fournies avec le chargeur mobile standard de Ford. Un générateur de 2,4 kWh pouvant alimenter des outils sur un chantier, ou ailleurs, est une option offerte avec le véhicule.

En matière de connectivité et de sécurité, le E-Transit profitera des dernières mises à jour de l’entreprise, notamment du système multimédia Sync4. Ce dernier sera par ailleurs équipé de fonctionnalités qui permettront de suivre le comportement du conducteur, un outil qui est parfois utilisé par les entreprises. Aussi, grâce à la connectivité, les gestionnaires de parcs pourront surveiller l’état d’un E-Transit donné, à savoir s’il se trouve sur la route, s’il est à la recharge, à l’arrêt quelque part, etc.

Évidemment, pour les entreprises, ce sont les coûts d’utilisation à long terme qui seront à considérer avec ce véhicule. Selon Ford, sur une durée de 8 ans, les frais d’entretien seront de 40 % inférieurs à ceux d’une version identique équipée d’un moteur à combustion (parcours estimé de 160 000 km).

Jim Farley, le chef de la direction de Ford, avait ceci à déclarer à propos du E-Transit :

« Ford est le chef de file des fourgonnettes et camions commerciaux en Amérique du Nord et en Europe. Par conséquent, la transition vers des parcs de véhicules à zéro émission, en particulier pour le segment en pleine croissance de la livraison du dernier kilomètre, est essentielle pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Jim Farley, président et chef de la direction de Ford. « Ford est prête à mener l'assaut, en commençant par le Transit entièrement électrique et le F-150 entièrement électrique à venir. Il s'agit d'un bon geste pour la planète et d'un énorme avantage pour les clients, leur permettant de réduire leurs coûts d'exploitation et de profiter des technologies de gestion de parcs connectées qui aideront leur entreprise. »

En terminant, mentionnons que le E-Transit est le fourgon commercial le plus populaire aux États-Unis. En 2019, ses ventes ont plus que doublé par rapport à son plus important rival, le Chevrolet Express. Le E-Transit sera construit à l’usine Ford de Kansas City. Il devrait arriver à la fin de 2021, ce qui signifie qu’il atteindra les marchés avant le F-150 électrique, attendu au milieu de l’année 2022.