Honda fournit un premier aperçu de sa prochaine Civic

Le 17 novembre prochain, Honda va procéder au dévoilement de la nouvelle génération de sa populaire compacte Civic. Même si les berlines ont perdu du terrain ces dernières années, la Civic demeure très populaire sur le marché et son importance est capitale pour le constructeur japonais.

La semaine prochaine, Honda va en fait dévoiler une version prototype du modèle de 11e génération. Cependant, connaissant l’historique du constructeur en la matière, le véhicule qui sera présenté sera fort probablement très près de la production.

Le dévoilement aura lieu via la chaîne Honda Head2Head sur le service de vidéo en continu Twitch. C’est ce que la compagnie a annoncé aujourd’hui et la raison pour laquelle une première photo visant à nous titiller a été diffusée.

Le lancement « officiel » de la Civic 2022 aura lieu au printemps prochain.

Une refonte de la déclinaison à hayon est également prévue. Pour les amateurs de la version Type R, c’est intéressant, car c’est à partir de cette dernière qu’elle est basée. Malheureusement, la variante coupée ne reviendra pas en raison de la baisse de popularité de cette approche stylistique.

Une version actualisée de la plateforme actuelle de la Civic devrait soutenir la nouvelle cuvée. Cela signifie que les groupes motopropulseurs sont susceptibles d’être les mêmes, mais ils seront peut-être bonifiés. La Civic actuelle est animée par des moteurs 4-cylindres de 1,5 (turbo) et de 2 litres, des blocs offrant respectivement 174 et 158 chevaux. Dans le cas de la variante Type R, on parle d’un 4-cylindres turbo de 2 litres dont la cavalerie atteint 306 chevaux et 295 livres-pieds de couple.

La version berline de la Civic sera la première à se pointer en concession l’an prochain. Nous apprendrons ultérieurement à quel moment les autres variantes suivront.

Au pays, la Civic est la voiture la plus vendue depuis 22 ans et depuis 1973, elle a convaincu 2,2 millions de consommateurs d’ici.

Respect, quand même.