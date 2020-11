Hyundai dévoile son plan d’électrification d’ici 2022

La semaine chargée de Hyundai bat son plein. Lundi dernier, Hyundai nous dévoilait ses plans en ce qui a trait à ses gammes de produits N et N Line. On a également découvert le Tucson 2022 destiné au marché nord-américain, et reçu la confirmation que la camionnette Santa Cruz sera prête l'an prochain. Hier, la firme coréenne nous a donné un aperçu de ce qui nous attend en matière d’électrification d’ici l’année 2022.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne lésinera pas, car elle compte élargir sa famille de véhicules électrifiés à 10 unités. Du lot, deux nouveaux modèles viendront s’inscrire sous la nouvelle sous-marque Ioniq, dont un VUS. Plus tôt cette année, Hyundai avait lancé cette marque qui aura pour mission d’abriter les propositions électriques du groupe. Les modèles Ioniq 5, Ioniq 6 et Ioniq 7 ont même été promis, ceux portant les chiffres impairs étant des VUS, le modèle au chiffre pair, une voiture.

Le premier à nous parvenir en 2021 sera l’Ioniq 5. Selon Hyundai, il s’agit d’un VUS de taille moyenne basé sur le concept Hyundai 45. L’Ioniq 6 s’inspirera quant à lui du concept Prophecy, une berline au style coupé et flamboyant. Suivra évidemment l’autre modèle qui devrait prendre la forme d’un VUS plus imposant. Il nous parviendra vraisemblablement après 2022, car il n’apparaît pas sur l’image montrant les modèles à venir qui a été partagée par l’entreprise.

Les informations dévoilées par Hyundai hier confirment par ailleurs la présence de versions hybrides rechargeables des VUS Tucson et Santa Fe. Nous avions déjà une bonne idée que ces deux modèles étaient dans les plans, mais Hyundai hésitait à confirmer leur présence en Amérique du Nord. Leur présence au cœur de cette présentation confirme que nous devrions nous attendre à ce que les deux soient mis en vente ici d’ici 2022.

« Nous ne nous contentons pas de développer les véhicules dont nos clients ont besoin maintenant, nous envisageons également des solutions de mobilité intelligente pour répondre aux besoins urgents de l’avenir en matière d’environnement et de transport. En fin de compte, ce spectre complet de nouvelles technologies favorisera un écosystème respectueux de la planète et sans émissions dans le cadre de notre vision globale “Progrès pour l’humanité” », a déclaré Olabisi Boyle, vice-président de la planification des produits et de la stratégie de mobilité chez Hyundai Amérique du Nord.

Chose certaine, on ne s’ennuiera pas au cours des deux prochaines années avec ce que Hyundai nous prépare.