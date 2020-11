Essai du Dodge Grand Caravan 2020 : une dernière visite

Auto123 met à l’essai la Dodge Grand Caravan 2020.

Elle n’a plus vraiment besoin de présentation celle-là : la Dodge Grand Caravan fait partie des meubles comme on dit. Malheureusement, après 2020, la « minivan » Dodge, celle qui a lancé cette mode en 1984 tire sa révérence pour de bon pour laisser toute la place à la Chrysler Pacifica, mais aussi à la Chrysler Grand Caravan, le constructeur qui a décidé de doubler son offre en 2021.

On va se le dire, la Dodge Grand Caravan – pas la Chrysler – fait le bonheur des jeunes familles qui n’ont cure de tout le luxe embarqué à bord des autres minifourgonnettes disponibles sur le marché… et du prix demandé, car c’est ça l’attrait principal du modèle le plus âgé sur le marché : son prix!

Nous aurions pu décider de la laisser partir sans lui dire au revoir, mais non, même après un nombre impressionnant d’essais et de matchs comparatifs, la Dodge Grand Caravan s’est invitée une dernière fois au sein de nos pages pour cet essai ultime.

Note : Les plus fins auront peut-être remarqué qu’il ne s’agit pas d’un véhicule destiné à l’usage de la presse automobile, le groupe FCA qui nous a habitués au fil du temps – comme plusieurs autres constructeurs d’ailleurs – à des livrées riches en équipement, soit tout le contraire de cette Grand Caravan SXT 2020 fraîchement débarquée sur nos routes au mois de septembre de cette année.

J’ai donc convaincu un membre de ma famille, ma sœur pour ne pas la nommer – qui a décidé avec son conjoint qu’il était temps de troquer la vieille Toyota Sienna 2006 pour un véhicule plus récent… et plus sécuritaire – de me prêter leur nouveau bolide quelques heures pour me rappeler les plus et les moins de cette familiale importante en Amérique du Nord. Disons seulement que le couple devait investir une jolie somme sur la vieille Toyota, ce qui a motivé cette dépense automobile.

Plus utilitaire… qu’un utilitaire!

La raison première de l’intérêt marqué de ces jeunes familles envers la Grand Caravan est avant tout de transporter la marmaille dans un confort beaucoup plus dégagé que n’importe quel autre multisegment disponible sur le marché, un avantage que la vieille Dodge partage avec tous les autres modèles de la catégorie. Mais, et c’est à ce niveau que le véhicule le plus familial de la gamme se distingue de ses pairs, l’attrait du système Stow’N Go est l’un des éléments les plus attirants de ce fourgon pour êtres humains.

En fait, selon FCA Canada, le système Stow’N Go constitue la plus importante raison d’achat pour les acheteurs de Grand Caravan et de la plus récente Chrysler Pacifica qui peut également en être équipée. Il faut l’avouer, cette manière de replier très rapidement les sièges capitaines de la deuxième rangée dans le plancher du véhicule est un gros plus que les trois autres minifourgonnettes (Kia Sedona, Honda Odyssey et Toyota Sienna) n’offrent pas. C’est d’ailleurs ce qui a motivé l’achat de cette Grand Caravan SXT, soit la livrée la plus abordable de la gamme pouvant être équipée de ce fameux système. En plus des enfants, cette minifourgonnette sera appelée à transporter de très larges toiles à l’occasion, les nouveaux propriétaires de cet exemplaire 2020 qui sont artistes peintres lorsqu’ils ne s’occupent pas des trois jeunes filles du ménage.

Je dois l’admettre, le système Stow’N Go est vraiment facile à utiliser en plus de simplifier la vie de ses utilisateurs.

Un habitacle de 2011

La dernière refonte de la Dodge Grand Caravan remonte à 2011, lorsque la minifourgonnette a troqué son vétuste moteur V6 de 4,0-litres pour le plus moderne bloc Pentastar de 3,6-litres de cylindrée. La planche de bord avait également changé un brin à l’époque, tandis qu’une amélioration de la qualité des matériaux avait aussi été observée.

Sauf que, face aux rivales de Kia, Honda et Toyota, sans oublier la Chrysler Pacifica, la Dodge Grand Caravan ne fait pas le poids, les plastiques durs ici et là et l’assemblage moins bien ficelé provenant d’une période où les produits FCA traînaient encore en fin de peloton pour leur niveau de qualité en retrait en témoignent.

En revanche, je n’ai rien à redire sur le confort des sièges en tissu, la visibilité périphérique ou l’emplacement de la plupart des commandes du tableau de bord. Je dois toutefois souligner l’absence de fenêtres pouvant s’ouvrir à la deuxième rangée, un non-sens à bord d’un fourgon destiné à la famille! Heureusement, les fenêtres latérales arrière assurent une certaine ventilation lorsque celles de la première rangée sont ouvertes. Le seul point de consolation ici s’appelle air climatisé et je suis prêt à mettre ma main au feu que celle-ci fonctionnera souvent au retour de la saison chaude.

Je pourrais également m’étendre sur la petitesse de l’écran relié à la caméra de recul (logé à l’intérieur du rétroviseur), mais bon, n’oublions pas que la Grand Caravan a été développée bien avant cette loi qui oblige les constructeurs à équiper tous leurs véhicules d’une caméra de recul en Amérique du Nord.

Au volant d’une « minivan »

Malgré son âge avancé, la Dodge Grand Caravan propose un type de conduite très similaire à celui des autres protagonistes. On y entre très facilement, le plancher bas et les larges portières qui ne sont pas étrangers à cette réalité, tandis que l’espace ne manque absolument pas à bord, avec tous ces espaces de rangement en plus.

Le moteur V6 livre une puissance de 283 chevaux et un couple optimal de 260 lb-pi, le tout via une boîte automatique à six rapports seulement. À ce niveau, c’est vrai que la Dodge bat de l’aile, mais bon, ça aurait pu être pire! Je ne vais pas m’étendre sur les performances ahurissantes de la Grand Caravan, sa mission qui est d’un autre ordre. Heureusement, le 6-cylindres américain émet une sonorité fort acceptable, tandis que l’unité automatique accomplit du bon boulot. Je n’ai pas remarqué d’irrégularités pendant mon bref passage au volant et j’ai même pu pousser un tantinet la mécanique sur l’autoroute pour me commémorer la musicalité du Pentastar à l’accélération.

Quant à la tenue de route, elle s’apparente plus à celle d’un paquebot, la suspension qui est calibrée pour le confort avant tout. La direction est également un peu floue au centre, mais au risque de me répéter, cette Grand Caravan est un véhicule fonctionnel – et non passionnel – avant tout! Ah oui, l’insonorisation est assurément moins feutrée que celle de la concurrence.

Le mot de la fin

Les prochains mois seront cruciaux pour le groupe FCA. La division Dodge se positionne de plus en plus comme le penchant musclé du géant italo-américain et le retrait de la Grand Caravan – et du Dodge Journey par le fait même – confirme ce virage amorcé.

Or, malgré l’ajout d’une Chrysler Grand Caravan (plus économique à l’achat que la Chrysler Pacifica) pour 2021, le constructeur pourrait bien se retrouver avec une exode de sa clientèle habituée aux Dodge Grand Caravan vendues à rabais depuis la nuit des temps, surtout au Canada où la proportion d’acheteurs de Grand Caravan est plus importante que chez nos voisins au sud de la frontière.

Dans les faits, le constructeur a étiré la sauce au possible, la Grand Caravan qui aurait dû être retirée du marché bien avant 2020. Malgré toutes ses imperfections, la Dodge Grand Caravan a rendu de fiers services à des millions d’utilisateurs partout en Amérique du Nord et même ailleurs dans le monde, et elle risque de continuer à le faire pour plusieurs années encore.

On aime

Le prix abordable

L’ingéniosité du système Stow’N Go

Le confort général

On aime moins

La qualité de certains plastiques à l’intérieur

L’assemblage perfectible, même après tout ce temps

La consommation de carburant plus élevée que les autres

La concurrence principale

Chrysler Pacifica

Kia Sedona

Honda Odyssey

Toyota Sienna

