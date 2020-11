La production du Ford Bronco va s’amorcer le 22 mars prochain

Le Ford Bronco est sans contredit le véhicule le plus attendu de la prochaine année par les amateurs. On savait déjà qu’il était pour faire ses débuts au printemps prochain, mais on a désormais une meilleure idée alors que la date du lancement de sa production a été avancée, soit le 22 mars 2021.

L’information a d’abord été relayée par le forum consacré au modèle, le Bronco6G, puis reprise un peu partout sur le Net. Le modèle sera exclusivement assemblé à l’usine Wayne de la compagnie, située au Michigan.

Pour ce qui est des réservations du véhicule, la date du 7 décembre a été avancée pour que les concessionnaires puissent officiellement le commander auprès de Ford. Vous pouvez déjà procéder à la configuration de votre exemplaire de rêve. Nous nous étions d’ailleurs prêtés au jeu il y a quelques semaines.

Fait intriguant, les informations découvertes par le forum font état d’une planification de production qui va s’amorcer le 14 janvier prochain. On apprend du coup que les véhicules ne seront pas nécessairement construits selon l’ordre où les commandes seront passées. Le choix d’une couleur spécifique, d’une option particulière, pourrait soit devancer ou retarder la production. On devine que selon certains choix effectués par les consommateurs, on regroupera la production de certains modèles profitant des mêmes « caractéristiques ».

En attendant, on va commencer à voir des petits Bronco sur les routes, car la production de la version Sport a été lancée le 26 octobre dernier. La livraison de ce modèle est incessante et il sera intéressant de voir de quelle façon il va se débrouiller sur le marché. S’il est joli, il n’est pas donné et il demeure une variante de l’Escape, à l’exception de la livrée Badlands qui est mieux outillée pour la conduite hors route.

Suivez-nous pour la suite de cette saga Bronco.