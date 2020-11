Chevrolet donne un aperçu de l’intérieur du VUS Bolt EUV

La Chevrolet Bolt aura bientôt de la compagnie.

En effet, la date des débuts du VUS Bolt EUV approche à grands pas et en préparation de ce moment, la division de General Motors a diffusé quelques images qui nous en apprennent un peu plus sur le véhicule.

En fait, c’est surtout la vision de la planche de bord qui nous donne une première idée du langage stylistique qui sera adoptée avec le cocon de ce nouveau modèle.

Pour l’extérieur, une photo de profil avait été diffusée récemment par l’entreprise. On voit que la silhouette du nouveau venu est semblable à celle de la Chevrolet Bolt actuelle, mais on comprend qu’on a vraiment affaire à un VUS ici, même si ironiquement, la Bolt EV était classée comme telle.

GM a aussi publié une vidéo montrant une partie de l’intérieur du Bolt EUV. Cette dernière nous fait voir le flux d’énergie du véhicule lorsqu’il est en fonction, le tout affiché sur le grand écran central. Ce qui est plus intéressant, c’est de voir que le dessin de la planche de bord est différent de celui de la Bolt EV. On aura donc droit à un véhicule foncièrement différent et non à un simple « clone ».

Remarquez, la prochaine génération de la Bolt EV pourrait bien emprunter la signature du nouveau VUS ; c’est à voir.

Ce qui sera aussi à surveiller, c’est la qualité des matériaux qui seront ceux du Bolt EUV. Avec la Bolt, bien que l’approche écolo ait été appréciée, pour le prix, disons que c’était décevant.

Et les sièges ! Souhaitons que les critiques aient été entendues, car les fauteuils de la Bolt EV ne sont pas une référence en matière de confort.

Enfin, fait intéressant, GM a également annoncé que le Bolt EUV sera le premier véhicule électrique Chevrolet à être offert avec la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise.

La construction du Chevrolet Bolt EUV 2022 devrait s’amorcer l’été prochain.