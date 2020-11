Top 13 : Les meilleurs 4x4 sur le marché pour 2020… et même 2021 !

Comme prévu, l’une des tendances les plus fortes en 2020 (ou en 2021 car la nouvelle année est proche) au sein de l’industrie automobile, c’est de proposer un ou des modèles à l’apparence robuste. La mode est au « hors route » et les véhicules capables de s’aventurer loin du bitume sont de plus en plus nombreux.

En 2018, nous vous dressions déjà un portrait en ce sens, mais force est d’admettre que l’offre a grandi deux ans plus tard et ce n’est que le début, car plusieurs autres 4x4 seront ajoutés aux alignements respectifs des constructeurs. Voici donc notre palmarès des meilleurs 4x4 disponibles sur le marché… ou qui le seront au cours des prochains mois.

Jeep Wrangler Rubicon / Jeep Gladiator Rubicon

Une fois de plus, nous débutons ce tour d’horizon avec le plus célèbre des 4x4 de la planète, le Jeep Wrangler. Ses capacités n’ont plus besoin de présentation en 2020-2021. Et l’alignement du 4x4 américain n’a pas fini de s’élargir avec l’intégration du tout premier Wrangler hybride rechargeable, le Wrangler 4xe qui est même capable de rouler en mode purement électrique sur une courte distance. Et ce n’est pas tout, car une variante à moteur V8 HEMI est en développement.

N’oublions pas le Gladiator non plus, le pickup qui reprend plusieurs organes mécaniques du Wrangler, à l’exception de la motorisation électrifiée… pour le moment du moins!

Ford Bronco… et peut-être même le Bronco Sport!

Il a fait couler beaucoup d’encre celui-là, idem pour son nouveau petit frère, le Bronco Sport. On peut dire sans se tromper que Ford n’a pas manqué son retour dans l’arène avec son nouveau 4x4 dédié à la conduite en plein air.

Les deux carrosseries (2 portes et 4 portes) visent directement le Jeep Wrangler, tandis que les groupes motopropulseurs démontrent un excellent potentiel. Et que dire du Bronco Sport tatoué de l’écusson Badlands avec son moteur 4-cylindres Ecoboost de 2,0-litres et ses capacités accrues?

Land Rover Defender

D’un modèle iconique à un autre, passons maintenant au Land Rover Defender qui lui aussi s’est tranquillement intégré au marché canadien.

Contrairement aux modèles Jeep et Ford, le légendaire 4x4 britannique ne risque pas d’être aperçu aussi souvent sur nos routes, le prix de départ de ce dernier étant un brin plus élevé, d’autant plus qu’une poignée d’options vient rehausser de beaucoup le prix exigé pour repartir au volant de ce dernier. Livrable avec un 4-cylindres turbo ou un 6-en-ligne turbo, le Defender offre également deux empattements, le Defender 90 (court) et le Defender 110 (long).

Mercedes-Benz Classe G

Réglons tout de suite le cas du modèle le plus carré de la gamme Mercedes-Benz. Le 4x4 allemand a été renouvelé pour l’année-modèle 2019, mais l’essence même du robuste camion est demeuré intacte, malgré les multiples améliorations apportées au modèle.

En plus des livrées G550 et AMG 63, on peut s’attendre à éventuellement voir débarquer une livrée 4x42 (ou 4x4 Squared si vous préférez l’appellation anglophone), à l’instar de l’ancienne génération. Cette livrée n’a rien à son épreuve… ou presque!

Lexus LX 570

Souvent ignoré à cause de son penchant luxueux, le Lexus LX 570 est pourtant un merveilleux véhicule pour conquérir les chemins accidentés du globe. En fait, on devrait également inclure le Lexus GX 470 à cette liste, car ce VUS robuste a autant de potentiel loin du bitume que son grand frère le LX 570.

Rappelons que le LX est un Toyota Land Cruiser endimanché, tandis que le GX est un cousin du Toyota Land Cruiser Prado, un modèle commercialisé à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Nissan Armada / Infiniti QX80

N’oublions pas le duo du groupe Nissan, l’Armada et son équivalent luxueux qui, à l’instar du Lexus LX, sont deux modèles basés sur le Nissan Patrol, un 4x4 qui a fait sa renommée à travers le globe pour sa durabilité et ses capacités hors route.

Chevrolet Tahoe Z71 / GMC Yukon AT4

La refonte des gros VUS pleine grandeur de GM leur a fait le plus grand bien, ne serait-ce que pour leur contenu technologique. Mais, le géant américain a également pensé aux amateurs de conduite hors route avec les livrées Z71 pour le Chevrolet et AT4 pour le GMC.

Sans être des versions aussi pointues que certains 4x4 dédiés, ces deux variantes profitent tout de même d’une suspension pneumatique qui élève la caisse pour mieux négocier les obstacles, tandis que les pneus installés sur l’AT4 et le Z71 sont conçus pour résister à une conduite plus ardue.

Land Rover Discovery

Une chose est certaine à propos de la division britannique, tous ses véhicules peuvent s’aventurer en hors route, mais certains d’entre eux sont peut-être plus outillés que d’autres. En plus du nouveau Defender, le Discovery ne doit absolument pas être ignoré par les amateurs de la discipline. Même le très luxueux Range Rover peut tirer son épingle du jeu sur des tracés corsés.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

S’il y a un VUS plus effacé qui a tout ce qu’il faut pour s’éloigner des routes cabossées, c’est bien le Jeep Grand Cherokee.

L’écusson Trailhawk ajoute bien entendu une robe un peu plus « fonctionnelle », tandis que ses capacités sont légèrement accrues pour faire face à la musique.

Toyota Tacoma TRD Pro / Toyota 4Runner TRD Pro

L’écusson TRD Pro est celui qu’il faut viser au sein de la gamme Toyota si vous vous adonnez à la conduite hors route la fin de semaine venue. Les suspensions retravaillées, les plaques de protection supplémentaires et les combinaisons pneus/jantes spécifiques aux livrées TRD Pro rendent le 4Runner et le Tacoma encore plus redoutables sur un parcours accidenté.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Les camionnettes intermédiaires de GM ont certainement réussi leur retour en 2015, mais s’il y a une version qui attire les mordus de conduite hors route, c’est bien le Colorado ZR2, et c’est encore plus vrai avec la livrée Bison du même modèle.

Élaborée en collaboration avec la firme AEV (pour American Expeditions Vehicles), le Colorado ZR2 Bison conserve sa suspension retravaillée, mais reçoit des barres de protection additionnelles sur les flancs et aux deux extrémités, en plus d’être habillé de cette combinaison pneu/jante spécifique au modèle. Un modèle à découvrir!

Ford F-150 Raptor

La mode des camionnettes robustes a été lancée par ce modèle. Le Ford F-150 Raptor, avec sa suspension capable de résister à des sauts, sa carrosserie élargie, sans oublier son moteur V6 biturbo de 450 chevaux, impressionne encore, et ce, même s’il doit composer avec un nouveau rival plus puissant.

Le constructeur de Dearborn n’en restera pas là, c’est certain! Les ingénieurs sont assurément déjà au travail pour le modèle 2021 qui n’a pas encore été dévoilé.

Ram 1500 TRX

Le nouveau « bad boy » de la conduite hors route, c’est celui-là : le Ram 1500 TRX 2021. La division Ram pouvait déjà compter sur les livrées Rebel de ses camionnettes (et même sur le Ram Power Wagon), mais avec le Ram 1500 TRX équipé du V8 suralimenté de 702 chevaux et 650 lb-pi et d’une liste interminable d’options et de capacités, le constructeur peut enfin attirer les consommateurs les plus exigeants en la matière.

Bon, à un prix de départ de 93 995 $, le pickup surpuissant n’est vraiment pas donné, tandis que sa consommation de carburant est carrément excessive, mais bon, pour certains, ça n’a pas d’importance!

