GM va construire des camionnettes au Canada

Une excellente nouvelle pour l’industrie automobile canadienne et tombée hier alors que General Motors (GM) a annoncé des investissements d’un milliard de dollars canadiens visant à accroître la production de ses camionnettes pleine grandeur au Canada.

La déclaration est venue de la cheffe de la direction de GM, Mary Barra. Elle est le résultat d’une entente entre le constructeur et le syndicat canadien des travailleurs de l’automobile, Unifor. La raison ? Être capable de répondre à la demande pour l’assemblage des modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra. La forte demande américaine en matière de camionnettes a d’ailleurs permis à GM de réaliser des bénéfices plus importants que prévu lors du troisième trimestre de l’année.

L’usine d’Oshawa où une partie de la production sera déplacée n’est pas étrangère à ces véhicules, car elle effectuait des travaux d’assemblage final sur des modèles qui avaient été partiellement assemblés à l’usine GM de Fort Wayne, dans l’Indiana.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Le constructeur va également investir dans son usine de fabrication de moteurs et de composants mécaniques de St-Catharines, et de celle de Woodstock, consacrée à l’exploitation des pièces.

« Nous avons fait fonctionner nos usines de camionnettes pleine grandeur 24 heures sur 24 pour répondre à la demande exceptionnellement forte pour les Chevrolet Silverado et GMC Sierra aux États-Unis et au Canada. Le fait est que nous ne pouvons tout simplement pas en construire assez. Et parce que nous nous attendons à ce que la demande reste forte, nous devons augmenter notre capacité ». - Mary Barra, cheffe de la direction de GM

GM s’attend à ce que la construction du nouvel atelier de carrosserie et du module d’assemblage flexible commence à Oshawa dès la ratification de l’accord avec Unifor. L’usine d’Oshawa reprendra du service au début de l’année 2022.