Nissan Versa 2021 : les prix et détails pour le Canada sont annoncés

Nissan vient de divulguer les prix canadiens de sa Sentra 2021, l’édition de troisième génération du modèle qui se présente avec une offre technologique bonifiée.

D’abord, les prix : Nissan annonce un prix de départ de 16 498 $ (avant les frais de transport et de préparation de 1670 $) pour la berline sous-compacte, lorsque celle-ci se voit équipée d’une transmission manuelle à cinq vitesses. La même version (S) pourvue d’une transmission automatique affiche un prix de 17 998 $. Suit ensuite la variante SV, avec un prix de départ de 19 498 $, et en haut de l’échelle, la version SR (20 998 $). Les deux derniers modèles ne sont livrables qu’avec la transmission automatique.

L’extérieur

Le design de la nouvelle Versa fait qu’on découvre un modèle plus bas, plus large et plus long que celui que l’on a connu. Cependant, la voiture conserve le même volume intérieur, incluant celui du coffre qui propose à nouveau 425 litres d’espace de chargement.

Les éléments de style, clés du langage de conception de la « géométrie émotionnelle » de Nissan, comprennent une nouvelle calandre en V, des phares et feux en forme de boomerang, des piliers C et un toit flottant. Six couleurs extérieures sont proposées, dont le Bleu Électrique Métallisé et la teinte Scarlet Ember.

L’intérieur

On retrouve dans la Versa 2021 le tableau de bord « Gliding Wing » qui, selon Nissan, donne le ton à l’équilibre du véhicule entre les besoins émotionnel et fonctionnel. Nissan vante également le dégagement pour les jambes à l’avant qui est le meilleur de sa catégorie. On retrouve de plus un volant sportif reprenant la forme de la lettre D, un écran audio tactile « flottant » de sept pouces, l’accès sans clé et un bouton de démarrage, tous de série. Parmi les équipements disponibles, on note des sièges avant chauffants et la climatisation automatique.

On retrouve parmi les autres caractéristiques de confort et de commodité le système téléphonique mains libres Bluetooth (de série) et la diffusion audio via Bluetooth avec commandes au volant, une caméra de recul (Siri Eyes Free), un système audio avec quatre haut-parleurs et port de connexion USB pour iPod et autres appareils compatibles, et l’assistant de messagerie texte mains libres. Le système multimédia NissanConnect avec Apple CarPlay, Android Auto et la radio par satellite SiriusXM équipent les modèles SV et SR. Le siège arrière rabattable 60/40 est offert en option seulement, malheureusement.

La mécanique

Le moteur 4-cylindres de 1,6 litre de nouvelle génération de la Versa 2021 développe 122 chevaux et 114 livres-pieds de couple. La boîte manuelle à cinq rapports est offerte en option, mais seulement avec la version de base (S). L’économie de carburant avec la transmission Xtronic est évaluée à 7,4 litres/100 km en ville ; 5,9 litres/100 km sur l’autoroute ; 6,7 litres/100 km au combiné. Avec la transmission manuelle à 5 vitesses, on parle de 8,6 litres/100 km, 6,7 litres/100 km et 7,7 litres/100 km, respectivement.

Sécurité

Le système de sécurité Nissan Safety Shield 360 comprend le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, le freinage automatique arrière, l’avertisseur de sortie de voie et l’assistance aux feux de route de série sur la variante à boîte manuelle à 5 rapports. Les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière sont livrées à partir de la variante SV.

Les autres technologies proposées comprennent l’alerte intelligente de vigilance du conducteur, un écran d’information de sept pouces pour le conducteur sur les systèmes de conduite avancée, l’alerte pour les portes arrière et le régulateur de vitesse intelligent.

Gamme de prix de la Nissan Versa 2021 :

Versa S avec 5MT 16 498 $ CA

Versa S avec Xtronic 17 998 $ CA

Versa SV avec Xtronic 19 498 $ CA

Versa SR avec Xtronic 20 998 $ CA