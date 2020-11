La nouvelle Subaru BRZ 2022 sera dévoilée le 18 novembre prochain

La Subaru BRZ reçoit cette année sa première révision majeure depuis ses débuts en 2012. La présentation du modèle aura lieu le 18 novembre prochain. En attendant, on a droit à une image et à une vidéo pour nous mettre l’eau à la bouche.

Cette vidéo nous permet d’entendre la voiture qui va profiter, au grand plaisir de plusieurs, d’une mécanique plus puissante. Bien sûr, ce dévoilement sera éventuellement suivi d’un autre par Toyota, car le modèle est développé en collaboration avec le géant japonais qui va de son côté nous proposer la 86.

Mécaniquement, si la rumeur se confirme, la BRZ sera animée par le moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres de Subaru, un bloc qui propose 260 chevaux avec les modèles qu’il sert déjà. On s’attend aussi à ce qu’elle propose toujours une boîte manuelle, en plus d’une transmission automatique.

Esthétiquement, on ne devrait pas trop brasser la sauce, car l’approche est singulière est distinctive. En fait, on aura surtout retravaillé la structure du modèle afin que la nouvelle mécanique permette toujours une répartition parfaite du poids. Si on s’était refusé à ajouter une mécanique plus puissante à la génération qui sera remplacée, c’est parce qu’on aurait défait son équilibre.

Et ce dernier est d’une importance capitale. C’est d’ailleurs ce qui rend le pilotage de cette voiture si amusant.

La Subaru BRZ 2022 est attendue au printemps de l’an prochain et on peut imaginer que sa cousine, la Toyota 86, verra le jour au même moment. On a déjà hâte de faire l’essai du prochain BRZ, mais d’ici là, on a quelques mois d’hiver à se taper.

