Audi travaille sur un système de reconnaissance des zones et bus scolaires

Malgré les lois en vigueur qui obligent les conducteurs à s’arrêter lorsqu’ils suivent ou croisent un bus scolaire qui actionne ses clignotants, trop de conducteurs omettent de s’arrêter. Si certains d’entre eux sont carrément délinquants et irresponsables, d’autres sont tout simplement distraits.

Audi travaille sur un système pour régler ce problème.

En fait, la firme allemande, ainsi que deux partenaires (Applied Information et Temple, Inc.), travaille avec l’État de la Géorgie pour que la technologie permettant aux véhicules de communiquer avec les infrastructures ou d’autres véhicules puisse entrer en fonction dans les zones scolaires (et avec les bus) en utilisant le réseau cellulaire 5,9 GHz.

Le système en est à ses premières phases d’essais et sera réalisé en deux étapes à Alpharetta, en Géorgie, là où se trouve le laboratoire de la technologie automobile et de l’infrastructure.

La première alertera les conducteurs lorsqu’ils s’approchent d’une zone scolaire et pourra être modifiée pour partager cette information en fonction de l’heure d’ouverture de l’école et celle où des enfants sont présents à l’extérieur. La seconde verra des bus scolaires être spécialement équipés. Ces derniers diffuseront des messages aux conducteurs qui s’approchent de l’école pour leur indiquer l’endroit où ils se trouvent et leur signaler qu’il est interdit de les dépasser. Dans les deux cas, des modèles Audi e-tron spécialement équipés pour l’occasion seront utilisés. Le projet devrait être achevé au cours de la première moitié de 2021.

La technologie qui permet cette communication prend le nom de C-V2X (cellular vehicle-to-everything). Elle utilise des réseaux cellulaires pour créer des connexions entre les véhicules et les infrastructures. Les panneaux scolaires agiront comme unités qui transmettent des données tandis que les bus auraient des unités embarquées qui partagent des données. Les Audi e-tron spécialement équipées se connecteraient au réseau local et afficheraient les informations transmises par les panneaux et les autobus.

Audi utilise déjà un système similaire (V2X) pour le compte à rebours des feux de circulation dans des villes comme Las Vegas. Une fois le test terminé, si ce dernier s’avère concluant et que suffisamment de districts scolaires emboîtent le pas, la technologie va se répandre.

Chez nous, il faudra voir, mais il n’y a aucune raison de croire que la technologie ne pourrait pas être aussi implantée si elle se montre efficace. Et la mission est noble ici, car si ce genre de système ne sauve qu’une seule vie, il se sera montré d’une grande efficacité.

La vie humaine n’a pas de prix, spécialement celle d’un enfant.