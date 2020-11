Volkswagen dévoile la Golf R 2022 de prochaine génération

Volkswagen a levé le voile sur la prochaine génération de sa Golf R. Cette dernière promet d’être plus performante grâce à un moteur plus puissant, plus efficace en raison d’une traction intégrale améliorée, et toujours aussi agréable à conduite parce qu’elle conserve sa boîte manuelle à six rapports. Cette dernière sera servie de série.

Volkswagen a ici été à l’écoute de sa clientèle, car 40 % des modèles R et GTI vendus en Amérique sont équipés de ce type de boîte.

Sous le capot, on va toujours retrouver un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, mais ce dernier est plus puissant avec 315 chevaux et 310 livres-pieds de couple, une augmentation importante de 27 chevaux et 30 livres-pieds par rapport à la génération qui tire sa révérence.

La version réservée à l’Amérique du Nord aura désormais la même puissance que la variante offerte en Europe.

Outre la boîte mécanique, une transmission automatique à sept rapports et à double embrayage, livrable en option, sera également de la partie. Côté performance, Volkswagen annonce un temps de 4,7 secondes au 0-96 km/h avec une version équipée de la boîte DSG (automatique).

Discover Shopicar! All new makes and models and all current promotions.

Pour ce qui est de la traction intégrale, le système réservé à la Golf R est plus sophistiqué qu’auparavant grâce à un nouveau différentiel arrière à vecteur de couple. Celui-ci permet une fonction de mode Drift qui modifie la répartition du couple et désactive partiellement le contrôle de stabilité pour permettre à l’arrière de valser quelque peu. La Golf R est aussi abaissée de 0,8 pouce par rapport à la Golf régulière (que nous n’aurons pas, faut-il le rappeler) et elle est équipée de série d’amortisseurs adaptatifs. Les freins avant sont plus massifs qu’auparavant et se présentent avec des étriers à deux pistons.

Esthétiquement, on a droit à une évolution, non une révolution ; le contraire aurait été étonnant. La Golf R va se dévoiler en trois couleurs, soit le bleu métallisé que l’on peut voir ici, ainsi que le noir et le blanc. Le modèle sera pourvu de roues de 19 pouces, d’un aileron et d’un diffuseur arrière, de prises d’air plus grandes et d’un ensemble de carrosserie qui lui donne une allure un peu plus agressive que la version GTI.

Toutes les Golf R annoncées pour le marché américain seront livrées en version unique avec un toit ouvrant, des sièges en cuir et de nombreuses autres caractéristiques standard. Lorsqu’elle arrivera vers la fin de 2021, les acheteurs n’auront qu’à choisir la couleur et le type de transmission.

Il faudra aussi voir si des différences marqueront l’offre au Canada. Il faudra aussi patienter pour la gamme de prix, mais on peut s’attendre à une légère hausse. C’est à voir.