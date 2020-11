Essai de l’Aston Martin Vantage 2020 | Solution de rechange à la Porsche 911

Auto123 met à l’essai l’Aston Martin Vantage 2020.

Il y a chez Aston Martin (avec cette Vantage) ce sentiment d’exclusivité qui offre une attirance supplémentaire face à la Porsche 911. Loin d’affirmer que c’est une meilleure voiture, elle est différente et nous devons admettre que le style d’Aston Martin est parmi les mieux réussis de l’industrie. J’ai eu la chance de faire l’essai de la toute première Vantage en 2005 à l’usine de Gaydon, au cœur de la campagne anglaise. Le style plus discret de l’époque a pris du galon depuis, mais il conserve une ligne sans bavure et une élégance unique.

Partage de technologie avec Mercedes

Les ingénieurs ont travaillé avec des produits connus pour offrir une personnalité exclusive à la Vantage. Notre modèle d’essai propose le même moteur V8 d’origine AMG qui se retrouve aussi dans la DB11. Ce V8 de 4 litres fait sentir, et entendre, la présence de ses 503 chevaux. La plateforme est aussi la même que celle utilisée par la DB11, mais elle est plus courte avec la Vantage qui est une stricte deux places alors que la DB11 offre deux sièges à l’arrière. L’empattement plus court confère une personnalité plus nerveuse et plus dynamique à la Vantage.

À voir aussi : Essai de l’Aston Martin DB11 2020 : Exaltante et frustrante

Depuis l’an dernier, la Vantage s’offre aussi en version décapotable. Et pour ceux qui veulent vivre l’ivresse d’un V12, il y a aussi un modèle AMR qui vous demande d’aller plonger plus profondément dans votre porte-monnaie.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Des réflexes de chat

Face à la DB11 que nous avions essayée plus tôt dans la même semaine, la Vantage est plus tranchante et précise dans ses réactions. Vous n’avez pas droit à une mode Confort qui prenait le nom de GT dans la DB11. Le mode Confort est en fait le mode Sport dans la Vantage. Vous retrouvez ensuite les modes Sport+ et Track. Vous pouvez même choisir une boîte manuelle à sept rapports. Notre modèle profitait d’une boîte automatique à huit vitesses offrant des palettes au volant. L’ensemble a démontré beaucoup de caractère et de puissance.

Capable de propulser la bête de près de 1500 kg à 100 km/h en un peu plus de 3,6 secondes, cette Vantage n’a pas à rougir devant aucune de ses concurrentes.

Malgré un format qui semble assez généreux de l’extérieur, la Vantage est en fait plus petite qu’une 911, mais le poste de pilotage est de conception ingénieuse et laisse beaucoup de dégagement au conducteur avec des sièges très confortables. Elle aussi plus ferme qu’une DB11 sur la route, absente de roulis. La direction qui ne met que deux tours et demi d’une butée à l’autre est précise et sans appel sur les petites routes. Le seul reproche est un manque de retour de sensation ; l’avantage est clairement à Porsche ici. La nouvelle direction assistée électrique n’a pas la même précision que l’ancienne direction à assistance hydraulique.

La bande-son du moteur V8 plus près du « muscle-car » américain rend bien justice à l’excellente réputation d’AMG. Le bruit est aussi puissant que les accélérations.

Intérieur moderne, mais un peu noir

La cabine est moderne, avec un détail technique curieux : il n’y a pas de coffre à gants. Il faut aussi admettre que les rapports sous forme de boutons dans la console centrale sont d’une part difficiles à trouver (car ils se trouvent au beau milieu d’un autre paquet de boutons) et aussi qu’ils me rappellent les voitures américaines des années 50. Il y a quelque chose là qui rompt avec la modernité du reste de l’habitacle. Aston Martin a aussi placé le bouton de démarrage au beau milieu de cet espace qui ressemble à de l’acné juvénile d’automobile. Bref. Il y a beaucoup de boutons et cela sème une certaine confusion.

Cela dit, le principe de base est bon ; nous préférons les boutons aux trop nombreux sous-menus (lire les écrans tactiles) d’autres constructeurs. Il faudrait simplement mettre un peu d’ordre dans tout cela. Au chapitre des espaces de rangement, ils sont peu nombreux et petits. Il n’y a pas de coffre à gants, le volume central n’est pas très généreux, et le coffre n’offre que 350 litres.

Vous avez aussi droit à un écran central où se loge la majorité de l’information et Aston Martin soigne la qualité de son cuir qui donne un surplus de personnalité à cette deux places. Il manque seulement un peu de couleur pour rendre l’intérieur plus agréable.

Conclusion

Il faut compter sur un budget minimum de 175 000 $ pour s’offrir une Vantage V8 coupée, sans options, ou presque. Notre modèle d’essai, qui comptait sur une chaîne audio haut de gamme, une couleur bourgogne unique, une finition black op, et bien d’autres détails, se pointait à 200 000 $.

À ce prix, vous avez droit à une sonorité épique du moteur, une silhouette qui fera mourir d’envie tous vos voisins et assez de confort pour l’utiliser tous les jours de mai à la fin octobre. Ce n’est pas une 911, mais vous serez le seul à en posséder une dans votre voisinage.

On aime

Moteur V8 puissant et sonore

Boîte manuelle livrable

Exclusivité garantie

On aime moins

Système d’infodivertissement un peu vieillot

Communion avec la route qui n’est pas aussi bonne qu’avec une Porsche 911

Beaucoup de boutons dans la cabine