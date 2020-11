Subaru Impreza 2021 | Toujours sous les 20 000 $

Subaru Canada a fait connaître les détails entourant la version 2021 de sa compacte Impreza et plusieurs seront heureux d’apprendre que cette dernière conserve son prix de base sous la barrière des 20 000 $.

Cela permet à la voiture de garder facilement son titre de voiture à traction intégrale la moins chère au pays.

Notez qu’à moins de 20 000 $, on parle de la version berline à boîte manuelle ; il faut ajouter 1000 $ pour la variante à hayon. Ce n’est quand même pas si mal. La liste complète de prix se retrouve au bas du présent billet.

Et qu’obtient-on avec cette version de base ? Outre la traction intégrale, le groupe de sécurité EyeSight est de série, ce qui n’est pas à négliger. Les deux versions (berline et hayon) proposent aussi un système multimédia sur écran de 6,5 pouces, les applications Apple CarPlay et Android Auto, le régulateur de vitesse, la climatisation, une banquette arrière rabattable 60/40, ainsi que des rétroviseurs à commandes électriques. Pour la nouvelle année, Subaru a ajouté les phares automatiques et les phares antibrouillard à cette liste.

Pour les sièges chauffants, une commodité quand même recherchée, il faut passer à la variante Touring qui propose aussi le volant chauffant et les services connectés de Subaru (Starlink).

Avec le modèle Sport, les phares sont à DEL et offrent la fonction directionnelle. La taille des roues passe à 17 pouces et c’est un écran de 8 pouces que l’on retrouve pour le système multimédia. D’autres éléments de sécurité s’ajoutent à cet échelon, comme les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière.

Pour la totale avec par exemple une chaîne audio Harman/Kardon, la climatisation à deux zones et la navigation, il faut passer à la déclinaison Sport-tech.

En fait, partout, le rapport qualité/prix est honnête. Il est seulement important de calquer son choix sur ses besoins. Notez que la boîte manuelle est offerte aussi sur les modèles Touring et Sport, ce qui est à souligner, car plusieurs constructeurs ne l’offrent que sur leur proposition de base.

Cette unité compte cinq rapports seulement, toutefois, et n’est pas la meilleure boîte mécanique sur le marché. Il serait temps qu’elle soit revue, disons.