BMW va dévoiler le VUS iNext le 11 novembre

Le 11 novembre prochain, BMW va dévoiler le VUS électrique iNext, le prochain joueur dans sa gamme de véhicules dépourvus de moteurs à combustion.

De taille intermédiaire, le modèle va se positionner comme un fleuron technologique, car outre sa motorisation « verte », il va aussi proposer les dernières avancées en matière de connectivité, mais aussi de conduite automatisée.

Le BMW iX5 ?

BMW nous avait donné un aperçu de ces dernières avec le concept Vision iNext. Le lancement officiel du véhicule sur le marché n’aura pas lieu avant 2021 et le nom du modèle de production pourrait bien être iX5.

En fait, on va avoir droit à une étude située entre le concept original et la version de production. Le produit est néanmoins d’importance, car il va nous en dire beaucoup sur ce que va nous réserver BMW au cours des prochaines années.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Si le format du futur VUS reprend celui du X5 actuel, son profil et sa ligne de toit sont plus bas, plus aérodynamiques, ce qui favorisera l’autonomie. À l’avant, le traitement sera unique avec une grille fermée, encore une fois pour favoriser l’efficacité énergétique. Souhaitons seulement que les immenses naseaux du concept soient oubliés quelque part. La direction que prend la compagnie avec la taille de ces derniers est plus que douteuse et elle est fortement critiquée à travers la planète automobile.

Autrement, ce VUS électrique profitera de la technologie de cinquième génération en matière d’électrification chez BMW. Reposant sur la plateforme CLAR, le modèle va cacher une batterie offrant une capacité de 120 kWh et capable de fournir une autonomie de quelque 600 km.

Pour ce qui est des capacités autonomes, on s’attend à ce que le modèle propose une compétence de niveau 3 dès le départ. Cette dernière sera appelée à progresser avec les années. Le niveau 3 permet au conducteur de lâcher le volant et même de détourner le regard de la route pendant de brèves périodes, mais il doit être prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Un système plus avancé pourrait se pointer autour de 2024.

Bien sûr, nous en saurons plus le 11 novembre lors de la présentation du modèle qui sera éventuellement construit à l’usine BMW de Dingolfing, en Allemagne.